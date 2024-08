Bechtle hat die Zahlen für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 im Einklang mit den vorläufigen Zahlen vorgelegt. Das Geschäftsvolumen wuchs um 1 % auf 1,83 Mrd. EUR und der Umsatz sank um 2 %. Das Wachstum blieb zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung deutlich hinter den Erwartungen zurück, was auf die Investitionszurückhaltung insbesondere im Mittelstand und ein schwaches Geschäft mit dem öffentlichen Sektor zurückzuführen ist und zu einem EBT von 84 Mio. EUR und einer EBT-Marge von 5,7% (-50bps yoy) führte. Angesichts der schwachen Ergebnisse im zweiten Quartal sah sich das Management gezwungen, die Prognose für das Gesamtjahr nach unten zu korrigieren, und erwartet nun stabile Umsätze, Volumina, Erträge und EBIT-Marge im Jahresvergleich zu erreichen, was bestätigt wurde. Das Unternehmen führte Kostensenkungsinitiativen und einen Einstellungsstopp ein, um das geringere Absatzvolumen abzufedern. Trotz dieser Bemühungen wird für das zweite Halbjahr keine wesentliche Erholung erwartet, wobei sich das Geschäft im öffentlichen Sektor im Laufe des Jahres allmählich verbessern wird. Dennoch sind die Hinweise für 2025 und darüber hinaus beruhigend, was darauf hindeutet, dass die Wachstumstreiber intakt bleiben. Die Analysten von mwb research bestätigen das BUY-Rating und das Kursziel von EUR 55,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG