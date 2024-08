Berlin (ots) -Die Olympischen Spiele entfachen Begeisterung weit über den Sport hinausAm Sonntag endeten die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer:"Die Olympischen Spiele 2024 in Paris waren spektakulär. Die Zuschauer durften beeindruckende sportliche Leistungen und emotionale Momente erleben. Zudem präsentierte sich Paris als hervorragender Gastgeber, der die Abläufe vorzüglich organisiert hat. Wir dürfen hoffen, dass die am 27. August beginnenden Paralympics ein ebenso rauschendes Fest des Sports werden.Es war aber nicht alles perfekt - gerade aus deutscher Sicht: Die Medaillenausbeute blieb hinter den Ergebnissen aus Tokio 2021 zurück. Der Abwärtstrend setzt sich damit fort. Daran ändern auch viele ebenso großartige wie überraschende Erfolge, wie beispielsweise die 3x3-Basketball-Goldmedaille der Frauen, nichts. Erforderlich ist eine ehrliche und offene Analyse der Situation des deutschen Spitzensports ohne Scheuklappen. Die Förderungsprinzipien sind zu überprüfen und die von vielen Fachverbänden kritisierten bürokratischen Hürden zu beseitigen. Das BMI und der Deutsche Olympische Sportbund müssen sich insoweit kritische Fragen gefallen lassen. Auch sollte die Bundesregierung ihr angekündigtes Sportfördergesetz zügig vorlegen. Die Sportpolitik ist es den deutschen Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen schuldig, ihnen die besten Bedingungen zu bieten. Nur so kann der deutsche Spitzensport wieder erfolgreich sein."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5841790