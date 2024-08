NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück nach einer kurzen und laut Analyst Philip Kett optimistisch gestimmten Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Das Management habe sich zufrieden geäußert mit Blick auf die Bonitätseinstufungen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Die verschiedenen Bewertungen des Kapitals des Rückversicherers durch die Ratingagenturen näherten sich einander an. Aus diesem Grund gebe es keinen Anlass für Änderungen an der Dividendenstrategie. Die Aussichten auf eine Sonderdividende hätten sich den Aussagen des Managements zufolge verbessert./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 05:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / 05:30 / ET



ISIN: DE0008402215