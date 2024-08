Söll (ots) -Winter 2024-25Kein Jahr ohne Verbesserungen. Kein Jahr ohne Investitionen. In diesem Jahr nehmen die SkiWelt Bergbahn Gesellschaften über 27 Millionen Euro in die Hand, um das Skigebiet noch moderner und auch nachhaltiger sowie neue Services bieten zu können. Die Neubauten stehen für eine neue Dimension an Komfort & Service in einem der größten und nachhaltigsten Skigebiete weltweit.SkiWelt ScheffauIrrsinnig stark. Irrsinnig nachhaltig. Mit der 8er Eibergbahn entsteht die kapazitätsstärkste und eine der energieautarksten Sesselbahnen der Welt.Die neue 8er Eibergbahn entsteht auf derselben Trassenführung und wird mit einer dynamischen Förderleistung von bis zu 4570 Person pro Stunde, die Kapazitäten stärkste kuppelbare Sesselbahn der Welt. Sie hat eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 5m/s, ist mit Sitzheizung bewusst aus windtechnischen Gründen ohne Haube aber natürlich mit Sitzheizung ausgestattet. Im Sinne von Energieeffizienz und Ressourcenschonung wird je nach Bedarf ein variabler Sesseleinschub ab mindestens 16 Sesseln möglich sein. Ein Herzstück der neuen Eibergbahn wird die neue 140 kWP PV-Anlage am Dach der Talstation der Eibergbahn. Mit dieser kann rund 50% der benötigen Jahresenergie selber erzeugt werden. Ein weiterer Meilenschritt in die komplette Energieeffizienz der SkiWelt Bergbahnen. Übrigens die alten Eibergbahnen gehen noch nicht in Pension sie wurden komplett verkauft und starten nach einer Generalaufbereitung in Übersee in ihr zweites Seilbahnleben.TECHNISCHE DETAILS EIBERGBAHNBAHN-Typ: 8 CLD/B | mit SitzheizungGeschwindigkeit: 5m/sFörderleistung: bis 4570 P/hInfo:www.skiwelt.at/neuerungenSkiWelt SöllMit Strom aus dem eigenen Kleinwasserkraftwerk startet die SkiWelt Söll in die Wintersaison 2024/25Durch den Bau des Kleinwasserkraftwerks am Stampfanger Bach können die Bergbahnen Söll ab Dezember 2024 rund 25% der benötigten Jahresenergie selbst abdecken. Betrachtet man den reinen Sommerbetrieb von Mai bis Oktober, können dank dieser selbst produzierten Energie beide Gondelbahnen ins Hexenwasser und auf die Hohe Salve fast zur Gänze energieautark betrieben werden."Energie Autarker Betrieb - Mit der Errichtung unseres Kleinwasserkraftwerkes gelingt uns ein großer Schritt in diese Richtung! Aus diesem Grund haben die Bergbahnen Söll die Gelegenheit genutzt direkt in der Nähe der Talstation in ein Kleinwasserkraftwerk zu investieren", so Mario Gruber, Geschäftsführer der Bergbahnen Söll.TECHNISCHE DETAILS KLEINWASSERKRAFTWERKMaximale Leistung: 380 KWJahresleistung: 1.500.000 kW/hInfo:www.skiwelt.at/neuerungenSkiWelt WestendorfIrrsinnig ökologisch - Neuer Speichersee Aiblboden für noch mehr Nachhaltigkeit.Talabfahrten und Übungsgelände im Tal in der SkiWelt Westendorf werden schneesicher. Der neue Aiblboden See macht es möglich. Mit dem neuen Aiblboden See von 90.000m³ entsteht ein naturnah angelegter Schneiteich nahe der Mittelstation der SkiWelt Westendorf."Ziel ist es die Talabfahrten sowie alle Tal-nahen Bereiche bis hin zum beliebten Ski-in & Ski-out Übungswiesen Areal im Dorfzentrum auch bei kurzen Beschneiungsfenster technisch beschneien zu können. Ein weiterer Vorteil, das Wasser ist im Herbst bei Bedarf bereits da und steht auch viel kälter zur Verfügung, somit ist es den Bergbahnen darüber hinaus möglich noch ressourcenschonender zu beschneien. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch Pistenanpassungen durchgeführt. Die Abfahrt 110 im Bereich "Ellmerer Schlag" wird verbreitert und damit sicherer werden." so Stefan Grafl, GF der Bergbahn Westendorf.Info:www.skiwelt.at/neuerungenSkiWelt Brixen im ThaleAussichtsplattform Riesen-PanoramaAuf der Bergstation der Zinsbergbahn erwartet alle Skifahrer in der SkiWelt Brixen ein neues Riesen-Panoramaerlebnis. Bequem mit dem Personenaufzug oder der Treppe erreichbar, eröffnet sich Skifahrern oben angelangt ein 360° Panorama, welches sie so noch nie so gesehen haben. Zum Entdecken der Berggipfel stehen den Besuchern darüber hinaus 3 Viscope-Ferngläser kostenlos zur Verfügung. Zum Verweilen lädt die Riesen-Entspannungszone mit riesigen Händen und Füßen. Übrigens: Auch Fußgänger können ab dem kommenden Winter die Zinsbergbahn benutzen und oben das Riesen-Panorama genießen. So wird die Zinsbergbahn ab diesem Winter auch Teil des SkiWelt Winter Wanderpasses.Dieser Pass inkludiert täglich 2 unterschiedliche Berg- und Talfahrten (Vormittag + nachmittags) bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen sowie neu inkl. der Zinsbergbahn. (Ausnahme Ki-West) Das Ticket ist nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung gültig.Info:www.skiwelt.at/neuerungenSkiWelt SöllVerhextes Kinderland mit Mini-Förderband und einem Natureislaufplatz auf HochsöllGanz neu entsteht heuer ein verhextes Winterwunderland frei zugänglich für Groß und Klein in Hochsöll. An der Mittelstation unterhalb der Hexenwasser Gondelstation sind ein Natureislaufplatz, ein Winterspielplatz zum Toben im Schnee, ein kleines Spaß- Förderband für die ersten Erfahrungen mit Ski und ein Entspannungsbereich mit Sonnenliegen geplant. Im beheizten Lebkuchenhäuschen direkt am Eislaufplatz können sich die Kleinsten kostenlos Equipment zum Rutschen und Spielen ausleihen. Solange der Vorrat reicht. Von hier aus startet auch der neue Winter-Erlebnisweg für Fußgänger bis zur Stöcklalm.Es gelten alle gültigen Skipass Tickets (SkiWelt, SuperSkiCard, SnowCardTirol), die Winter Wanderkarten und zusätzlich gibt es noch eine eigene Berg- und Talfahrtskarte von den Bergbahnen Söll (Erw: 21,00 EUR & Kinder 10,50 EUR)Info:www.skiwelt.at/neuerungenOnline 360° SkiWelt PanoramatourDie neue 360° Online Panoramatour durch die SkiWelt lädt zum planen, staunen und entdecken. Alle Bilder stammen vom letzten Winter. Egal ob Berg- oder Talstationen. Mit dieser Tour bekommt man einen hervorragenden Eindruck von der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, einem der größten und modernsten Skigebiete der Welt.Panoramatour (https://panoramatour.skiwelt.at/salve_tief.html)SkiWelt Wilder Kaiser - BrixentalDer SkiWelt Winter Wanderpass wird erweitert.Die SkiWelt Wilder Kaiser Brixental erweitert das Angebot mit der Zinsbergbahn sowie der Aussichtsplattform Riesen-Panorama für Winterwanderer, Genießer und Panorama-Liebhaber.Den SkiWelt Winter Wanderpass gibt es von 3 - 6 Tagen bei allen SkiWelt Bergbahnen. Er ist ideal um die bezaubernde Winterlandschaft auf den Bergen zu genießen, die zahlreichen Winterwanderwege der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental zu erkunden und echte regionale Schmankerl auf den vielen familiengeführten Hütten und Bergrestaurants (https://www.skiwelt.at/de/skiwelt-huetten-winter.html) zu probieren.Mit nur einem Bergbahnticket haben Winterwanderer in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental die Auswahl, gleich 13 Panorama-Bergbahnen inkl. neu der Zinsbergbahn mit Riesen Panorama Besuch zu nutzen. Oben angekommen erwarten die Besucher traumhafte Panoramaausblicke auf über 70 Dreitausender vom Wilden Kaiser bis hin zum Großglockner. Der Winter Wanderpass ist bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen (außer KiWest) gültig und inkludiert täglich zwei Berg- und Talfahrten - natürlich nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung. Für Erwachsene kostet der Winter Wanderpass 91,50 Euro für 3 Tage und 146,50 Euro für 6 Tage.Preise Winter Wanderpass (https://www.skiwelt.at/de/preise-bergbahn-einzelfahrten-tarife-winter-wanderpass-winter.html)- NEUE ANGEBOTSTIPPS -NEU: März Frühbucher Aktion - 10% PreisvorteilUnser Angebotstipp für den Urlaubszeitraum: 07. - 14.03.2025Den 10% vergünstigten Frühbucher Tarif bekommt man nur bei Kauf bis zum 20.12.2024. Der Frühbuchertarif ist auch nur für SkiWelt Skipässe von 3 - 7 Tagen im Gültigkeitszeitraum vom 7. - 14.03.2025 gültig. Dieses Angebot ist zudem nur online im SkiWelt Ticketshop buchbar. Folgendes gilt zu beachten: Die ermäßigten Frühbuchertickets sind zu keiner Zeit direkt an der Bergbahnkasse oder beim Ticketautomaten vor Ort erhältlich.www.skiwelt.at/ticketshopSuperSkiWochen - 15% PreisvorteilUnser Angebotstipp für alle Skifahrer ohne KinderZeitraum: 07.12. - 20.12.2024 & 15.03. - 30.03.2025Den 15% vergünstigten SuperSkiWochen Skipass sind nur bis zum Vortag des 1. Gültigkeitstages eines Skipasses erhältlich. Dieses Angebot ist nur online im SkiWelt Ticketshop oder direkt über einen Vermieter buchbar. Bitte beachten Sie: Die ermäßigten SuperSkiWochen Tickets sind zu keiner Zeit direkt an der Bergbahnkasse oder beim Ticketautomaten vor Ort erhältlich. *Die SuperSkiWochen Tickets sind nicht mit Tickets der FamilienSkiWochen (Kinder Frei) kombinierbar.www.skiwelt.at/ticketshopFamilienskiwochen - Kinder bis 15 fahren gratis *Unser Angebotstipp für alle Familien | Zeitraum: 07.12. - 20.12.2024 & 15.03. - 30.03.2025*Kauft ein Elternteil einen SkiWelt Skipass mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens 3 Tagen, erhalten alle familienangehörigen Kinder bis 15 Jahre (Jahrgang 2009-2018) im selben Zeitraum einen kostenlosen Skipass für die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Diese Aktion ist gültig, wenn mindestens 3 Tage des Skipasses im Aktionszeitraum liegen. Die FamilienSkiWochen Aktionstickets sind nicht mit Aktionen der SuperSkiWochen kombinierbar. Die Freikarten der Kinder sind nur direkt an der Bergbahnkassa mit Nachweis erhältlich.www.skiwelt.at/ticketshop- EVENTS -Ellmi's zauberhafter Bergadvent - höchster Bergadvent Euorpas06./07.12.2024, 13./14.12.2024, 20./21.12.2024 jeweils von 16:30 - 22:00 UhrIn der bezaubernden Winterwelt rund um das Panoramarestaurant Bergkaiser am Hartkaiser warten mehrere adventliche Stationen auf einem mit Fackeln ausgesteckten Rundwanderweg durch Ellmis Winter Wunderland. Lokale Handwerkskünste, musikalische Untermalungen und Rahmenprogramm runden das Programm ab. Lassen Sie sich vom vorweihnachtlichen Zauber faszinieren und am höchstgelegenen Weihnachtsmarkt Europas begeistern.Berg- und Talfahrt Erw. 19,50 / Kinder (2009 - 2018) 9,50 EUR, Ermäßigte Tarife für Saisonkartenbesitzer.www.skiwelt.at/bergadventWinterwoodstock der BlasmusikAuch bei der bereits vierten Auflage vom 21. - 23.03.2025 heißt es wieder "Blasmusik on the Rocks" feiern. Bekannte und moderne Blasmusiker sorgen auch 2025 wieder auf der Main Stage, der Dorfbühne oder in der SkiWelt auf der Nieding Alm, der SkiWelt Hütte, der Sonnalm oder dem Brixner Stadl für beste Stimmung. Die "Blasmusik-Hütten" liegen direkt an der Skipiste. Für Skifahrer und Fußgänger sind die Konzerte einfach zu erreichen, so dass wirklich jeder in den musikalischen Genuss kommen, gleichzeitig aber die herrlichen Skigebiete ausnutzen kann.www.skiwelt.at/winterwoodstockSkiWelt Winter-News 2024/25 Neuerungen (https://www.skiwelt.at/neuerungen)