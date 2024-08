DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tages des Berges geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:03 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.381,25 +0,2% +9,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.663,50 +0,3% +7,2% Euro-Stoxx-50 4.681,01 +0,1% +3,5% Stoxx-50 4.350,27 -0,0% +6,3% DAX 17.754,80 +0,2% +6,0% FTSE 8.211,19 +0,5% +5,6% CAC 7.268,76 -0,0% -3,6% Nikkei-225 FEIERTAG EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 134,32 -0,21 -3,35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,71 76,84 +1,1% +0,87 +8,9% Brent/ICE 80,33 79,66 +0,8% +0,67 +6,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,775 40,06 +4,3% +1,72 +23,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.443,59 2.431,15 +0,5% +12,44 +18,5% Silber (Spot) 27,93 27,46 +1,7% +0,47 +17,5% Platin (Spot) 938,49 925,93 +1,4% +12,56 -5,4%

Die Ölpreise steigen weiter. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 1,1 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen vor allem im Nahen Osten. Im Fokus diese Woche stehen die monatlichen Berichte von Opec und IEA, die Einblicke in die globale Nachfragesituation geben dürften.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte nach der turbulenten Vorwoche am Montag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,2 Prozent zu. Damit dürfte sich die Erholungsbewegung von der kräftigen Talfahrt vor einer Woche noch etwas fortsetzen. Anleger haben sich zuletzt zunehmend verunsichert über den Zustand der US-Wirtschaft gezeigt. Die in dieser Woche zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten könnten nun neue Hinweise geben, wie es um die Wirtschaft in den USA bestellt ist und ob ein Abgleiten in die Rezession droht. Das Hauptereignis dürfte dabei die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für Juli am Mittwoch sein. Am Donnerstag werden auch die Einzelhandelsumsätze ebenfalls für Juli veröffentlicht. Die Daten könnten Einfluss auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank haben. Anzeichen einer Konjunkturabschwächung oder einer nicht ausreichend gesunkenen Inflation könnten die Aktienmärkte wieder ins Trudeln bringen, heißt es. Daneben werden mit Home Depot am Dienstag und Walmart am Donnerstag zwei der größten Einzelhändler in den USA Quartalszahlen vorlegen. Die Geschäftszahlen dürften auch Rückschlüsse auf das Konsumverhalten in den USA geben. Die Woche fängt indessen ruhig an. So stehen keine relevanten Konjunkturdaten am Montag auf der Agenda. Auch die Berichtssaison legt eine Pause ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Capsensixx 0,35 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Behauptet - Der Kurseinbruch vom Montag der Vorwoche scheint zwar gut abgeschüttelt zu sein, was sich in den gefallenen Volatilitätsindizes widerspiegelt. Die Anleger behalten indes eine vorsichtige Grundhaltung bei. Diese Vorsicht spiegelt sich auch in den steigenden Ölpreisen wider. Der Markt beobachtet die geopolitischen Risiken weiter genau, insbesondere, ob es zur angekündigten Vergeltung Irans gegen Israel kommt. Der Ölsektor führt mit Aufschlägen von 0,9 Prozent die Gewinnerliste in Europa an. Um 4,3 Prozent steigen Hannover Rück. Die vorgelegten Zahlen kommen gut an. Analysten zufolge wurden die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen. Zwar habe der Rückversicherer die Jahresprognose trotzdem nur bestätigt, die Chance sei aber gut, dass sie übertroffen werde, heißt es von Jefferies. Nicht so gut sieht es im Stahlsektor aus. Die Aufsichtsratssitzung bei Thyssenkruppp (-0,8%) hat am Freitag keinen Befreiungsschlag gebracht. Laut Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel ist die künftige Finanzierung der Stahltochter Thyssenkrupp Steel weiter nicht geklärt. Damit bleibt die Zukunft des Stahlgeschäfts unklar. Salzgitter (-0,5%) hat seinen Jahresausblick bestätigt, den es im Juli gesenkt hatte. Außerdem tritt der Stahlhersteller bei Kosten und Investitionen auf die Bremse. Im SDAX legen Hypoport 5,5 Prozent zu. Der Immobilienfinanzierer hat finale Halbjahreszahlen vorgelegt. Grenke kommen um 0,7 Prozent zurück. Oddo BHF hat die Aktie des Leasingunternehmens auf "Neutral" von "Outperform" abgestuft. In London springen BT Group um 6,4 Prozent nach oben. Treiber ist, dass die indische Bharti Global mit 24,5 Prozent bei den Briten einsteigt durch die Übernahme des Anteils von Altice an BT. Eutelsat verteuern sich um 2,2 Prozent. Der Satellitenbetreiber verhandelt mit dem Investmentfonds EQT über die Ausgliederung und den Teilverkauf seiner Bodeninfrastruktur. Energiekontor verlieren nach Vorlage von Halbjahreszahlen 0,2 Prozent. Der Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks hat nach eigener Aussage seine Pipeline planmäßig ausgebaut.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:21 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0927 +0,1% 1,0921 1,0923 -1,1% EUR/JPY 161,09 +0,5% 160,83 160,02 +3,5% EUR/CHF 0,9487 +0,5% 0,9474 0,9438 +2,3% EUR/GBP 0,8562 +0,0% 0,8550 0,8554 -1,3% USD/JPY 147,42 +0,4% 147,25 146,47 +4,6% GBP/USD 1,2761 +0,0% 1,2773 1,2770 +0,3% USD/CNH (Offshore) 7,1809 +0,1% 7,1823 7,1699 +0,8% Bitcoin BTC/USD 58.923,80 -0,1% 58.423,40 60.264,80 +35,3%

Der Franken und der Yen fallen, weil die beiden Währungen als sicherer Hafen anders als in der Vorwoche nicht mehr gesucht sind. Die Risikostimmung habe sich nach und nach verbessert, nachdem der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, am Mittwoch die Befürchtungen über eine schnellere Zinserhöhung gedämpft habe und die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung am Donnerstag die Gewissheit gebracht hätten, dass sich der Arbeitsmarkt trotz der schwächer als erwarteten Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft nicht drastisch verlangsame, sagt MUFG-Analyst Lee Hardman. Dies habe die Marktakteure ermutigt, die Erwartungen für aggressivere Zinssenkungen der US-Notenbank zurückzuschrauben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Die zuletzt verbesserte Stimmung in den USA stützte auch in Asien die Märkte, weil Rezessionsängste weiter ausgepreist wurden. Die chinesischen Börsen hinkten hinterher, in Japan ruhte der Handel wegen eines Feiertages. In China präsentierte sich der HSI in Hongkong im späten Geschäft gut behauptet, der Schanghai-Composite schloss moderat tiefer. Immobilien- und Dienstleistungsaktien führten das Feld der Verlierer an, defensive Pharmatitel wurden dagegen gekauft. Die konjunkturelle Schwäche in China und die Enttäuschung über das Ausbleiben umfänglicher Wirtschaftsstimuli bremst die Börsen in der Volksrepublik weiter. Dazu gesellte sich eine gewisse Vorsicht vor wichtigen Geschäftsausweisen in dieser Woche. Unter anderem werden Tencent und Alibaba Geschäftszahlen vorlegen. Mit deutlichen Aufschlägen zeigte sich der Kospi in Seoul - getrieben von Technologiewerten. Im Halbleitersektor zogen SK Hynix um weitere 3,2 Prozent an. Celltrion gewannen 2 Prozent nach einer US-Zulassung für eine finale Phase-3-Studie des Keytruda-Biosimilarkandidaten bei einer Krebstherapie. Korea Gas schossen um 12 Prozent empor, nachdem der Versorger Zweitquartalszahlen über Markterwartung vorgelegt hatte. Auch in Sydney ging es nach oben. Die Euphorie über starke Gesamtjahreszahlen von JB Hi-Fi (+8,3%) befeuerte auch andere Werte im Sektor langlebiger Konsum, der Subindex legte 1,9 Prozent zu. JB erfreute zudem mit einer Sonderdividende. CAR Group legten nach einer Anhebung der Dividende um 4,5 Prozent zu. Der hoch gewichtete Rohstoffsektor verhinderte höhere Aufschläge, der Energie-Subindex verlor 0,5 Prozent. Beach Energy brachen um 13 Prozent ein. BHP, Fortescue und Rio Tinto gaben bis zu 1,4 Prozent ab.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich am Montag die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärken. Bis zur Vorlage der US-Verbraucherpreise am Mittwoch dürfte sich daran nicht viel ändern, heißt es am Markt. Immerhin gelten sie als einer der Hauptindikatoren für die künftige US-Zinspolitik. Die Vorsicht bei den Marktteilnehmern habe seit dem Einbruch am vergangenen Montag insgesamt deutlich zugenommen. Denn trotz der Einengung der CDS-Prämien im Wochenverlauf sei man noch nicht auf das Niveau von vor dem Einbruch zurückgekommen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

HANNOVER RÜCK

hat im zweiten Quartal die Gewinne überproportional zum Umsatz gesteigert und dabei die in diesem Jahr für die Branche insgesamt höhere Großschadenbelastung komfortabel verkraftet. Nicht zuletzt federte das leicht gestiegene Kapitalanlageergebnis diese teilweise ab. Für die Ziele im Gesamtjahr, die unter anderem einen Nettogewinn von mindestens 2,1 Milliarden Euro vorsehen.

HANNOVER RÜCK

beruft zum 1. Januar Brona Magee in den Vorstand. Magee soll gemeinsam mit Claude Chevre den Geschäftsbereich Personen-Rückversicherung verantworten.

LUFTHANSA GROUP

verlängert die Aussetzung der Flüge in wichtige Städte des Nahen Ostens bis einschließlich Mittwoch, den 21. August. Grund ist die aktuelle Sicherheitsanalyse.

ENERGIEKONTOR

hat im ersten Halbjahr trotz höherer Umsätze einen Gewinneinbruch verzeichnet. Aktuell bereite unter anderem eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Windkraftanlagen und Komponenten Schwierigkeiten.

Q.BEYOND

hat Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal verbessert, schreibt netto aber weiterhin Verlust.

SALZGITTER

hat vor dem Hintergrund der aktuell schlechten Bedingungen in der Stahlindustrie Maßnahmen zur Ergebnisstabilisierung und Liquiditätssicherung eingeleitet. "Neue Investitionen werden auf den Prüfstand gestellt, bei bereits genehmigten Investitionen werden die Auszahlungspläne überarbeitet", sagte Finanzchefin Birgit Potrafki.

BHARTI GOBAL

übernimmt den 24,5-Prozent-Anteil an der BT Group von Altice UK.

