Varta AG - Mehr als 2000 Aktionäre stellen sich gegen die geplante Restrukturierung - Größte Gläubigergruppe mit Alternativvorschlag



12.08.2024 / 13:50 CET/CEST

Größte Gläubigergruppe legt alternativen Plan vor Mehr als 2.000 Varta-Aktionäre haben sich bisher registriert

Größte Gläubigergruppe legt alternativen Vorschlag samt Finanzierung unter Beteiligung aller Aktionäre vor

Registrierung weiterhin möglich Starkes Bündnis unter Führung der DSW Deutsche Schutzvereinigung ruft weiterhin alle Aktionäre auf, sich gegen die geplante StaRUG-Restrukturierung bei Varta zu organisieren München, 12. August 2024 - Mit dem anstehenden Restrukturierungsverfahren der VARTA AG nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) sollen die Aktionäre vollständig enteignet werden. Inzwischen haben sich mehr als 2.000 betroffene Aktionäre bei One Square und der DSW registriert und um Unterstützung sowie erhalt der Vollmachtsformulare zur Vertretung gebeten. Täglich melden sich weitere Aktionäre im dreistelligen Bereich. Nach unserem Verständnis hat die größte Gläubigergruppe der Gesellschaft einen alternativen Vorschlag für eine finanzielle Restrukturierung samt Finanzierung vorgelegt, der auch eine Kapitalerhöhung unter der Beteiligung der Aktionäre (Bezugsrecht) vorsieht. Alle Aktionäre und Aktionärinnen können sich weiterhin per Email unter varta@dsw-info.de oder varta@onesquareadvisors.com

mit Angabe ihres Namens, ihrer Anschrift und ihres Aktienbestandes registrieren und Informationen zum weiteren Vorgehen und zur Vollmachtserteilung erhalten.

Kontakt: One Square Advisors GmbH E-Mail: varta@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com DSW - Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V Email: varta@dsw-info.de www.dsw-info.de



