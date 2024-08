Die Meldung, dass der Varta-Vorstand bis zum Jahresende eine Lösung anstrebt, den in großen Finanznöten befindlichen Batterie-Konzern noch zu retten, hat am Freitag spekulative Käufe ausgelöst. Am Montag setzt sich der wunderliche Aufschwung noch fort. Es dürfte sich um letzte Zuckungen handeln - wobei auch Leerverkäufer wieder eine Rolle spielen.

