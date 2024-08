In nur vier Monaten hat Spryker drei neue AWS-Kompetenzen erlangt, und zwar in den Bereichen Fertigung und Industrie, Werbung und Marketing sowie Lieferkette.

Dies zeigt die Effizienz von Spryker auf dem Markt, die tiefgreifende Branchenkenntnis des Unternehmens und seine verlässliche Erfahrung in verschiedenen Branchenökosystemen.

BERLIN und NEW YORK, Aug. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, die weltweit führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B-Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT-Commerce, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen drei neue Amazon Web Services (AWS)-Kompetenzen für die Bereiche Fertigung und Industrie, Werbung und Marketing sowie Lieferkette erlangt hat. Spryker hat nun insgesamt fünf AWS-Kompetenzen erlangt, zuletzt in den Bereichen Automobile und Einzelhandel.

Das Erreichen des AWS-Kompetenzstatus zeigt die technische Expertise und den nachgewiesenen Erfolg von Spryker in speziellen Bereichen innerhalb des AWS-Ökosystems. Diese Kompetenzen geben den weltweiten Kunden von Spryker die Gewissheit, dass sie mit einem vertrauenswürdigen Anbieter zusammenarbeiten, der in der Lage ist, AWS-Technologien zur Förderung von Innovation, Effizienz und Wachstum einzusetzen. Um diese AWS-Kompetenzbezeichnungen zu erhalten, hat Spryker eine strenge technische Validierung durchlaufen und zahlreiche überprüfte Kundenreferenzen vorgelegt.

"Wir sind begeistert, von AWS mit diesen prestigeträchtigen Kompetenzen ausgezeichnet zu werden", so Dustin Deno, Chief Revenue Officer bei Spryker. "Dieser Erfolg unterstreicht sowohl die Effizienz als auch die fundierten Branchenkenntnisse unseres Teams. Indem wir die leistungsstarke Infrastruktur und die Services von AWS nutzen, können wir unseren globalen Kunden weiterhin skalierbare, sichere und innovative Lösungen anbieten, mit denen sie sich vom Wettbewerb abheben können."

Gartner sagt voraus, dass bis 2025 80 % der B2B-Transaktionen auf digitalen Plattformen stattfinden werden. Infolgedessen stehen viele Unternehmen, vor allem im verarbeitenden Gewerbe, unter enormem Druck, ihre strategischen Prioritäten an die sich verändernden Anforderungen des digitalen Einkaufs anzupassen. Die Zusammenarbeit mit einem Digital-Commerce-Anbieter, der dies versteht und über das technische Know-how, die Unterstützung des Ökosystems und die Erfahrung verfügt, ist für Unternehmen entscheidend, um sich an die Volatilität des Marktes anzupassen und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen.

Mark Wever, Global Chief Digital Officer bei STAUFF, einem führenden Hersteller von hydraulischen und fluidtechnischen Port-to-Port-Komponenten und -Lösungen und Kunde von Spryker, dazu: "Mit Spryker haben wir die richtige Technologie gewählt, die nicht nur die Bedürfnisse unserer Kunden heute erfüllt, sondern auch unsere digitalen Strategien zukunftssicher macht."

Für Kunden, die ihr spezielles Commerce-Erlebnis auf nahtlose, skalierbare und wirklich flexible Weise entwickeln möchten, bieten Spryker und AWS eine hervorragende Kombination. Die zusammensetzbare Lösung von Spryker mit Best-of-Breed-Komponenten ermöglicht es den Kunden, ihre Produkte schnell zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die nötige Flexibilität zu bewahren, um sich an wechselnde Marktschwankungen anzupassen. Mit AWS und Spryker müssen sich Kunden nicht um die Verwaltung von Cloud-Anbietern und Rechenzentren kümmern: Sie haben einen einzigen Ansprechpartner für den gesamten Service, ohne Ärger oder komplexe Mehrparteienverträge.

Erfahren Sie hiermehr darüber, wie die Zusammenarbeit mit Spryker und AWS eine Differenzierung für Unternehmen ermöglichen kann.

Über Spryker

Spryker ist die führende globale Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen, bildschirmlosen API-First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität zur Anpassung, Skalierung und schnellen Markteinführung bietet und gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als globaler Plattformführer für B2B- und B2C-Unternehmensmarktplätze, IoT-Commerce und Unified Commerce hat Spryker mehr als 150 globale Unternehmenskunden weltweit unterstützt und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privates Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und New York, das von erstklassigen Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com. Folgen Sie Spryker auf LinkedInund X.

