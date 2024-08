Dachau (ots) -Die Lage ist dramatisch: Bei fast jedem zweiten Unternehmen in Deutschland herrscht Azubi-Mangel. Laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) kam bei vielen Firmen zuletzt noch nicht einmal eine einzige Bewerbung an.Es herrscht Ratlosigkeit - vor allem wenn es darum geht, junge Menschen und potenzielle Bewerberinnen und Bewerber über die sozialen Medien zu erreichen, sagt Jens Meurer, Gründer der "Good News Company". Dabei lasse sich die Generation Z ("GenZ") vor allem über TikTok, Instagram oder Snapchat erreichen: "Die meisten Unternehmen da draußen nehmen Social Media allerdings noch nicht als echtes Recruiting-Tool ernst", so Meurer. Eine verschwendete Chance, denn langfristiger Erfolg im Job-Recruiting sei heute nur möglich, wenn man auch Social Media beherrsche: "Wenn du den Nachwuchs finden willst, dann brauchst du einen eigenen Kanal - und zwar einen erfolgreichen", so Meurer.Der Job-Influencer "Mr. Karriere"Meurer agiert mit seinem Kanal "Mr. Karriere" (über 200.000 Follower auf TikTok) dabei als eine Art Job-Influencer: "Ich ermögliche es Ausbildungsbetrieben, Universitäten, Hochschulen und sogar Ministerien auf die GenZ zuzugreifen."Wie das funktioniert? Meurer wird als "Mr. Karriere" entweder selbst zum Influencer, kann über seine Firma aber auch einen kompletten Social-Media-Kanal für Unternehmen aufbauen: "Wir kommen mit einem Video-Team, drehen auf einen Schlag 90 Videos innerhalb von ein paar Tagen, kümmern uns um das Community-Management und übergeben den Kanal nach einer bestimmten Zeit mit einer erheblichen Anzahl an Followern an das Unternehmen."Zu den Kunden der "Good News Company" gehören Unternehmen wie SAP, Airbus, Bosch und Aldi Süd, Hochschulen wie die Hochschule Heilbronn, die TH Ostwestfalen-Lippe, die Elite-Uni St. Gallen, sowie Behörden wie die Bundesbehörde Zoll oder die Landeshauptstadt München. "Da draußen herrscht ein Kampf um junge Talente und wir sind der Schlüssel für den Markteintritt", sagt der Gründer.Die Erfahrung zieht Meurer aus seinen vielen Telefonaten und Gesprächen mit den Ausbildungsbetrieben: "Ich führe jedes Jahr knapp 800 Telefonate und bekomme wahrscheinlich die dreifache Anzahl an E-Mails. Da bekomme ich mit, wo der Schuh drückt."Auch "Ms. Karriere" hat ErfolgDer neue TikTok-Kanal "Ms. Karriere" konnte wiederum innerhalb von nur sechs Monaten über 15.000 Follower auf TikTok und Instagram generieren. Gegründet wurde der Kanal im Januar 2024 und hat das Ziel, explizit junge Frauen der GenZ (15 bis 25 Jahre alt) anzusprechen, die Unterstützung und Hilfe bei der Karriereplanung brauchen.Meurer sagt: "Wir wollen jungen Frauen den Mut für eine großartige Karriere geben. Das machen wir, indem wir z.B. verschiedene Ausbildungen und Studiengänge erklären und Beispiele erfolgreicher Frauen zeigen." Wichtig sei dabei, so Meurer, dass der Content auf "Ms. Karriere" auch "von Frauen für Frauen" komme. Somit stehen hier weibliche Creatorinnen vor der Kamera und sprechen mit jungen Frauen über Ausbildung, Studium oder die Zeit nach der Schule. Gefördert wird dieses neue Social-Media-Projekt von SAP, der Landeshauptstadt München und der Uni St. Gallen.Größte Social-Media-Agentur im Bereich Ausbildung und BerufErst vor wenigen Wochen hat Meurer ein weiteres Etappenziel erreicht: "Wir sind jetzt die größte Social-Media-Agentur in den Bereichen Schule, Ausbildung und Studium." Neben den selbst produzierten Kanälen wie Mr. Karriere, Ms. Karriere, Mr. Bewerbung und Ante Pavic Jobs vereint die "Good News Company" noch vier weitere Influencer und kommt damit auf über 1,2 Millionen Follower auf allen Kanälen. "Das heißt, dass wir mit GNC & Friends den Unternehmen sagen können: Bei uns bekommt ihr die coolsten Gesichter mit direktem Educational Content für die Generation Z", sagt Meurer.Pressekontakt:Jens Meurerjens@goodnewscompany.de+49 (0) 151 - 74 38 36 10Original-Content von: GNC Sales Jens Meurer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173539/5841939