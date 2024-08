Nach dem jüngsten Kurssturz arbeitet sich die Deutsche Bank Aktie wieder nach oben. In der vergangenen Woche hatte der DAX-Wert erst in einer Zone rund um das Hoch aus dem Januar 2023 Halt gefunden. Seitdem hat sich der Aktienkurs der Deutschen Bank von 12,268 Euro am Montag der vergangenen Woche auf bis zu 13,41 Euro erholt, die heute in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...