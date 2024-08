Auch Mohamed El-Erian warnt vor globalen Marktunsicherheiten und sagt in einem Interview mit dem Handelsblatt. "Die Krise ist noch nicht vorüber" Sollte die US-Wirtschaft tatsächlich in eine Rezession abrutschen, wären die Folgen weitreichend, warnt El-Erian. Geringverdiener, die von ihrem Job abhängig sind und kaum Ersparnisse haben, wären besonders hart betroffen. Kleine und mittelgroße Unternehmen, die mit hohen Schulden kämpfen, könnten in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, und auch der Immobilienmarkt ...

