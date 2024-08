Leipzig (ots) -Fünf ausverkaufte Konzerte in Meißen, Erfurt und dreimal im Kloster Altzella: Das zweite Wochenende beim MDR-Musiksommer ist erfolgreich zu Ende gegangen. Bislang waren seit Start des MDR-Musiksommers von 13 Konzerten insgesamt neun ausverkauft. Am kommenden Wochenende startet das Festival bereits am Donnerstag (15. August) im Spiegelsaal von Schloss Köthen. Mit Magdeburg, Dessau-Roßlau und Bad Dürrenberg gibt es gleich drei weitere Stationen in Sachsen-Anhalt. Den Abschluss macht das sächsische Torgau am 18. August mit dem MDR-Rundfunkchor. Zur 33. Auflage des Musiksommers stehen die traditionsreichen MDR-Ensembles im Fokus, denn die Geburtsstunde ihrer Vorläufer jährt sich 2024 zum 100. Mal.Erstmals komplett im August präsentiert sich der MDR-Musiksommer kompakt und klangstark: Das Festival bereist 24 Orte in ganz Mitteldeutschland, darunter Kirchen, historische Konzertsäle und malerische Schlossparks. Der MDR-Rundfunkchor setzt mit seinem Künstlerischen Leiter Philipp Ahmann am kommenden Wochenende in Magdeburg (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert4370.html) (16. August) und Torgau (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert4372.html) (18. August) mit Stücken von Brahms, Schubert, und Mahler ganz auf die berührende Kraft der Romantik.Premiere feiert das Festival auf dem Landesgartenschau-Gelände in Bad Dürrenberg (https://www.mdr.de/musiksommer/spielorte/bad-duerrenberg-landesgartenschau-100.html). Dort sind Mitglieder des MDR-Sinfonieorchesters alias "BlechBläserCollegium Leipzig" zusammen mit dem Schlagzeuger Thomas Winkler unterwegs. Ebenfalls Musiker aus den MDR-Ensembles gastieren am 16. August im Bauhaus-Museum (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert4368.html) in Dessau-Roßlau. Passend zur klassischen Moderne des Bauhauses gibt es dort Musik von Weill, Schönberg und Wolpe. An eine echte Bachstätte führt der MDR-Musiksommer bereits am Donnerstag, 15. August. Im grandiosen Spiegelsaal von Schloss Köthen (https://www.mdr.de/konzerte/konzertkalender/konzert4364.html) spielt das Klaviertrio "TaSte-Re" (Mitglieder des MDR-Sinfonieorchesters) u.a. das Trio B-Dur (Erzherzog-Trio) von Ludwig van Beethoven.Über den MDR-MusiksommerDer MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören. 2024 präsentiert sich das Festival erstmals komplett im August. Mit dem neuen kompakten Festivalzeitraum soll noch mehr Publikum in und aus der Region angezogen werden.Alle Informationen zum MDR-Musiksommer sind unter www.mdr-musiksommer.de (https://www.mdr.de/musiksommer/index.html) abrufbarHinweis zum KartenvorverkaufTickets für den MDR-Musiksommer sind hier erhältlich: www.mdr-tickets.de (https://mdr-tickets.de/)Tel: 0341.94 67 66 99Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5842001