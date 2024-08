Berlin (ots) -Am 19. September 2024 feiern wir im Kulturstall auf dem Gutshof Britz in Neukölln das 15-jährige Jubiläum unseres Mentoring-Projektes Hürdenspringer unter dem Motto 15 Jahre Hürdenspringer - Gemeinsam über Hürden!Im April 2009 startete das Hürdenspringer Mentoring-Projekt damit, Geflüchtete, Auszubildende und Schüler*innen dabei zu begleiten, ihre persönlichen, schulischen oder beruflichen Hürden zu überwinden. Seitdem haben mehr als 1.300 Mentees von der engagierten Begleitung durch freiwillige Mentor*innen profitiert, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen.Anlässlich des Jubiläums laden wir herzlich ein, Teil dieses besonderen Abends zu sein, an dem wir gemeinsam feiern, staunen, die nächsten Hürden meistern und uns auf unvergessliche Momente freuen, wie sie auch Mentee Diana erlebt hat:Wir hatten viele Gänsehaut-Momente! Ganz oft war ich sprachlos, wie viel wir beide zusammen geschafft haben.BENEFIZnacht für BerlinDatum: Donnerstag, 19.09.2024Ort: Kulturstall Britz auf dem Gutshof Britz, Alt-Britz 81 | 12359 BerlinBeginn: 19 UhrEinlass: 18 UhrMehr Informationen sowie Bildmaterial im Download-Bereich gibt es hier (https://www.unionhilfswerk.de/angebote/mentoring/huerdenspringer-benefiznacht/).Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und Gestaltung des Abends von:Max RaabeVon der 1920ern bis zum Raabe-Pop. Am Flügel Ian Wekwerth15 Jahre Hürdenspringer, ein wunderbarer Anlass zu feiern und ein guter Anlass am 19.9. völlig hürdenfrei ins Benefizkonzert zu gehen.Elisa AsevaPoetische Kurztexte als Abschöpfprodukt des Alltags einer ungelernten ArbeiterinBegegnung kann begleiten, verändern, die Welt aufmachen. Hürdenspringer bringt geflüchtete Menschen und junge Heranwachsende in Kontakt mit anderen und auch mit sich selbst. Ich liebe alles + alle daran! Kommt zur Benefizgala.Katharina GreveComiclesung mit absurdem Humor, subtiler Zeitanalyse und markantem StrichOb am Rande der Milchstraße oder in der Mitte Berlins - es ist gut, nicht allein vor den verrückten Herausforderungen des Universums zu stehen. Darum find ich das Hürdenspringer-Projekt so prima!FilMeister der Abschweifung, mit Berliner Charme und SchnauzeWenn ihr WIRKLICH was tun wollt: Werdet Mentor*innen. Wenn ihr - wie euer ergebener Erzähler - nur so tun wollt als würdet ihr was tun - kommt, lacht, staunt, trinkt Bier und spendet. Besser als nicht:s.Bernadette La HengstDiskursrock & wechselnde Instrumente: One-Woman-ShowEs ist so gut und wichtig, dass junge Menschen Mentoren haben, um sich auszutauschen. Eine Win-win-Situation für beide Seiten. Reden, zuhören, Türen öffnen in neue Möglichkeiten und über Hürden springen, darum geht's.Sebastian KrämerChansonnier der besonderen Art mit Humor und Sinn für große PoesieGayle Tufts (Moderation)Entertainerin, die in hinreißendem Denglish Amerika nach Neukölln holt.Wie sehr hätte ich mir gewünscht, einen Mentor zu haben, als ich mit 24 unbedarft und ohne Sprache nach Deutschland kam. Ein cooles Projekt, das an der Basis anfängt, direkt und bodenständig. Jetzt gebe ich ein wenig zurück.Pressekontakt:Gina SchmelterTelefon: 030 4 22 65-813Mobil: 01522/27 11 799presse@unionhilfswerk.deOriginal-Content von: Unionhilfswerk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175163/5842013