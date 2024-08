Mainz (ots) -Das ZDF lädt drei Literaturbegeisterte im Alter von 15 bis 21 Jahren ein, am Mittwoch, 16. Oktober 2024, auf der Frankfurter Buchmesse mit Gastgeberin Thea Dorn auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat Platz zu nehmen. Im "Literarischen Quartett" erhalten sie die Möglichkeit, ihre persönliche Buchauswahl vorzustellen - und im Nachgang der Sendung die Chance, im Feuilleton der Wochenzeitung "DIE ZEIT" eine Hospitanz zu absolvieren. Die Bewerbungsfrist für die Teilnahme läuft noch bis einschließlich Sonntag, 1. September 2024. Zu sehen ist "Das Literarische Quartett spezial - U21" ab Donnerstag, 17. Oktober 2024, in der ZDFmediathek und am Freitag, 18. Oktober, um 0.30 Uhr im linearen Programm des ZDF.Manche Leseeindrücke und Bücher sind so einprägsam, dass sie einen ein ganzes Leben lang begleiten. In einer Spezialausgabe des "Literarischen Quartetts" erhalten nun zum dritten Mal seit 2022 drei junge Literaturfans die Möglichkeit, je einen Roman vorzustellen, der sie besonders stark beeindruckt und begeistert hat. Gastgeberin Thea Dorn freut sich auf lebhafte Diskussionen. Sie sei glücklich über "Das Literarische Quartett", "die älteste Büchersendung im deutschen Fernsehen", sagt sie. "Noch glücklicher macht es mich, wenn wir dieser ältesten Büchersendung von Zeit zu Zeit eine krasse Verjüngungskur angedeihen lassen."Wer 15 bis 21 Jahre alt ist, gerne Romane liest und Lust und Mut hat, öffentlich und vor der Kamera mit Gleichgesinnten über Literatur zu diskutieren, findet hier (https://www.zdf.de/kultur/das-literarische-quartett/casting-aufruf-u21-spezial-frankfurter-buchmesse-100.html) alle Informationen zur Bewerbung (bis einschließlich Sonntag, 1. September 2024).Ob es sich bei dem vorgeschlagenen Buch um eine aktuelle Neuerscheinung, einen Roman aus den vergangenen Jahren oder einen Klassiker der Literatur handelt, ist freigestellt.Die Wochenzeitung "DIE ZEIT" hat sich am Aufruf zur Bewerbung beteiligt und bietet den drei Bücherfans, die ins "Literarische Quartett" eingeladen werden, die Möglichkeit zu einer Hospitanz in deren Feuilleton."Das Literarische Quartett Spezial - U21" wird auch als Podcast (https://www.deutschlandfunkkultur.de/das-literarische-quartett-102.html) bei Deutschlandfunk Kultur zur Verfügung stehen.Das nächste reguläre "Literarische Quartett" ist am Freitag, 13. September 2024, im ZDF zu sehen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder und Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Rudolph.K@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Das Literarische Quartett Spezial - U21" erhalten Sie ab Donnerstag, 17. Oktober 2024, als Download (https://presseportal.zdf.de/?id=1141&return_url=%2Fpresse%2Fdasliterarischequartett%3F) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "Das Literarische Quartett" in der ZDFmediathek (https://dasliterarischequartett.zdf.de/).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5842012