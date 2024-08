Rostock (ots) -Am heutigen Montag, den 12. August 2024, lieferte der deutsche Marineverband des Indo-Pacific Deployments (IPD), bestehend aus der Fregatte "Baden-Württemberg" und dem Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main", wichtige Medikamente an das italienische Segelschulschiff "Amerigo Vespucci" mitten im Pazifik.Das Dreimast-Vollschiff der italienischen Marine befindet sich gegenwärtig auf einer zweijährigen Ausbildungsfahrt rund um die Welt. Der deutsche Marineverband ist auf dem Weg nach Tokio, dem nächsten Hafen des Indo-Pacific-Deployments.In Pearl Harbour übernahm die deutsche Fregatte "Baden-Württemberg" wichtige Medikamente für die Crew des italienischen Großseglers. Auf dem Pazifik kam es zur Übergabe. Via Bootsshuttle übergaben die deutschen Soldatinnen und Soldaten die Medikamente an ihre italienischen Kameraden.Die Deutsche Marine arbeitet global Hand in Hand mit EU-, NATO-, und weiteren internationalen Partnern zusammen. Dies gilt sowohl für Einsätze und Übungen als auch für Ausbildungen in internationalen Gewässern. Diese Zusammenarbeit ist heute maritime Normalität. Sie dient dem Ziel, Fähigkeiten zu verbessern und an Durchhaltefähigkeit zu gewinnen - durch den Austausch und die Integration maritimer Fähigkeiten im multinationalen Verbund.HintergrundinformationenZur Umsetzung der Leitlinien zum Indo-Pazifik führt das Bundesministerium der Verteidigung seit 2021 jährliche Indo-Pacific-Deployments durch.Hierzu wurde 2021 die Fregatte "Bayern" zu einer mehrmonatigen Ausbildungs- und Präsenzfahrt entsendet. Im August 2022 verlegte die Luftwaffe einen Verbund aus mehreren Luftfahrzeugen in den indo-pazifischen Raum und beteiligte sich erstmalig an zwei multinationalen Übungen in Australien. 2023 nahm die Bundeswehr erstmals mit dem Heer, gemeinsam mit Luftwaffe und Marine, an der Übung "Talisman Sabre" in Australien teil. 2024 führt die Deutsche Marine im Zeitraum von Mai bis Dezember erneut ein Indo-Pacific Deployment durch.Der Verband der Marine besteht aus der Fregatte "Baden-Württemberg" und dem Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main". Sie sind am 7. Mai 2024 jeweils aus Rota/Spanien und Wilhelmshaven ausgelaufen. Neben zahlreichen Hafenbesuchen sind verschiedene Kooperationen und Übungen mit Partnern im Indo-Pazifik geplant.Mehr dazu:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/aktuelles/indo-pacific-deployment-2024Hinweise für die PresseEs besteht jederzeit die Möglichkeit, ein Interview (schriftlich, per Telefon oder Stream) mit dem kommandierenden Offizier in See, Flottillenadmiral Schulz, zu führen. Dazu kommen Sie gerne auf uns zu.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: +49 (0)381 802 51521/51522E-Mail: markdopizipd2024@bundeswehr.orgE-Mail (CC): pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5842007