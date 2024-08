Ethereum News: ETF-Zuflüsse erstmals im Wochenplus - steigt jetzt der ETH-Kurs?

Obwohl bereits im Juli 2024 die ersten Ethereum-Spot-ETFs für den US-amerikanischen Börsenmarkt genehmigt worden waren, konnte der ETH-Kurs bisher tatsächlich bisher nicht merklich von daraus resultierenden Zuflüssen profitieren. Das liegt unter anderem auch daran, dass bisher in der Wochenübersicht größere Nettoabflüsse als Nettozuflüsse verzeichnet wurden.

Dies hat sich allerdings jetzt zum ersten Mal überhaupt geändert, denn in der Woche vom 05. bis zum 09. August gab es mehr Zuflüsse als Abflüsse. Wir verraten, wie der Ethereum Kurs darauf reagiert und was ETH-Anleger in Zukunft erwarten können.

Trotz Flash Crash: Erstmals mehr Nettozuflüsse für Ethereum-ETFs

Nachdem am vergangenen Montag, den 05. August, ein sogenannter Flash Crash innerhalb weniger Stunden die Kurse aller Kryptowährungen in den freien Fall versetzte, gingen viele Anleger davon aus, dass auch die Ethereum-Spot-ETFs in den Tagen danach keine großen Gewinne verzeichnen werden. Tatsächlich war allerdings das Gegenteil der Fall: Zum ersten Mal überhaupt konnte mehr Kapital in den Markt gebracht werden, als herausgeflossen ist. Mittlerweile liegen 7,3 Milliarden US-Dollar nur in den ETH-ETFs in den USA.

Der größte Gewinner der letzten Woche: Der BlackRock ETHA konnte in diesem Zeitraum satte 188 Millionen US-Dollar an Zuflüssen verzeichnen. Damit konnten nicht nur die massiven Abflüsse (immerhin 179 Millionen US-Dollar) aus dem ETHE - dem Grayscale Ethereum ETF - ausgeglichen, sondern sogar übertroffen werden. Das zeigen die aktuellen Daten von Farside Investors.

Der Ethereum (ETH) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Trotz dieser positiven Nachricht zeigt sich der Ethereum Kurs weiterhin verhalten: Bisher konnte der ETH-Token den Verlust, der durch den Flash Crash erzeugt wurde, weiterhin nicht wieder aufholen. Bereits seit einigen Wochen zeigt sich - hauptsächlich dank der starken Abflüsse aus dem ETHA - Ethereum mit einer bearishen Tendenz. So verrät ein Blick auf den vergangenen Monat (siehe Bild oben), dass die zweitgrößte Kryptowährung der Welt in den letzten 30 Tagen ein Minus von 12,23 % verzeichnen musste. Der ETH-Token selbst liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei etwa 2.690 US-Dollar und ist damit noch weit entfernt vom lokalen Monatshöhepunkt, der mit fast 3.550 US-Dollar am 22. Juli erreicht wurde.

Viele Anleger zeigen sich deshalb auch derzeit eher zurückhaltend und suchen nach Presale-Projekten, die bis jetzt nicht von der Marktstimmung beeinflusst werden. Vor allem Token, die auf der Ethereum-Blockchain basieren, erfreuen sich aktuell einer hohen Beliebtheit. Das dürfte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass die Transaktionskosten in den letzten Monaten stark abgenommen haben und dadurch der Kauf und Verkauf von ERC-20-Coins wesentlich attraktiver geworden ist.

PlayDoge überschreitet 6-Millionen-Marke: Vorverkauf ein voller Erfolg

Bereits seit einigen Wochen läuft der Presale von PlayDoge ($PLAY) - einem neuen Play-to-Earn-Game (P2E), das als Mobile Game kostenlos über den Google Play Store sowie den Apple App Store erhältlich sein wird. Mit mittlerweile über 6 Millionen US-Dollar an Kapital gilt der laufende Vorverkauf lange vor dem Launch als starker Erfolg. Doch wieso sind so viele Anleger an PlayDoge interessiert?

Einer der Hauptgründe hierfür ist das Videospiel selbst, das die aus den 1990er-Jahren bekannten Tamagotchis in das Jahr 2024 bringen möchte. Hier können Spieler ganz klassisch ihre digitalen Haustiere füttern, viele Minigames als Unterhaltung nutzen, sie rechtzeitig ins Bett schicken und außerdem ihre medizinischen Bedürfnisse befriedigen. Geht es den PlayDoge-Tieren gut, werden die Besitzer mit $PLAY-Token dafür belohnt.

Ein weiterer Grund, warum viele Anleger ein Interesse an dem noch jungen $PLAY-Token haben, ist das bereits aktive Staking-Programm: Derzeit bietet PlayDoge eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 77 % und lockt damit frühzeitige Investoren in das System. Über die nächsten drei Jahre hinweg soll die Community dann für das Staking mit regelmäßigen Bonuszahlungen belohnt werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.