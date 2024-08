ExxonMobil: Öl-Gigant bereitet die nächste Aufwärtswelle vor!

Profiteur des steigenden Energiebedarfs!

Rückblick

ExxonMobil ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Fossile Brennstoffe werden uns noch einige Jahre begleiten. Viele Produkte auf Erdölbasis sind immer noch nicht aus dem täglichen Leben wegzudenken. Nach einer Korrekturbewegung profitierte die Aktie zuletzt von anziehenden Preisen für Öl- und Gas durch die Spannungen im Nahen Osten.

ExxonMobil-Aktie: Chart vom 09.08.2024, Kürzel: XOM, Kurs: 119.55 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Kursen um 120 USD könnte man eine Long-Position in der Aktie des Öl-Giganten eröffnen, um dem Papier prozyklisch zu folgen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 20-Tagelinie, wäre das bullische Szenario hinfällig.

Meinung

Exxon ist fest davon überzeugt, dass Öl auch in den kommenden Jahrzehnten für die Energieversorgung der Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sein wird. Daher investiert das Unternehmen weiterhin in Ölprojekte. Ziel ist es aber auch, am allgemeinen Wachstum der Energienachfrage zu partizipieren. Der weltweite Energiebedarf soll laut Annahmen des Öl-Multis im Jahr 2050 um 15 % höher sein als heute. Die Ölnachfrage wird stabil bei rund 100 Millionen Barrel pro Tag bleiben, während die Nachfrage nach erneuerbaren Energien und Erdgas deutlich wächst. Exxon arbeitet beispielsweise am Bau der weltweit größten Anlage zur Herstellung von kohlenstoffarmem Wasserstoff. Das Unternehmen nutzt sein Bohr-Know-how auch, um Lithium für Elektrofahrzeuge zu produzieren. Unabhängig davon, welche Energiequelle in Zukunft vorherrschend sein wird, ExxonMobil dürfte weiter eine führende Rolle spielen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 528.03 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 25.66 Mrd. USD

Meine Meinung zu ExxonMobil ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2024

