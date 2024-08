Steigerung der Klickrate (CTR) in Deutschland um 67 / Kontinuierliche internationale Expansion

Die globale Werbeplattform MGID (https://www.mgid.com) kann nach Investitionen in Personal, Technologie und Partnerschaften ein starkes erstes Halbjahr 2024 verzeichnen. Der Zeitraum war zudem von kontinuierlicher internationaler Expansion geprägt. Durch die Erschließung neuer Märkte und Umsatzmöglichkeiten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien konnte das Unternehmen den Trend fortsetzen und auch im fünften Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr erzielen. MGID hilft Kunden dabei, im heutigen herausfordernden digitalen Werbeumfeld zu bestehen und erfolgreich zu sein.

In Deutschland konnte die Klickrate (CTR) um 67 gesteigert werden. Um Publisher und Advertiser vor Ort unterstützen zu können, hat MGID 2023 eine Niederlassung in Berlin eröffnet. Geleitet wird diese von den Digitalexperten Swen Büttner als Managing Director und Christoph Schwarzmann als Head of Sales.

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit stieg im ersten Halbjahr 2024 um 18 auf 800. Mit einer Niederlassung in Barcelona hat MGID zudem den nunmehr 18. internationalen Standort eröffnet. Weiter gestärkt und für zukünftiges Wachstum ausgerichtet wurde das Unternehmen auch durch einen Ausbau des Management-Teams: Guillaume Cribier hat sich MGID als Head of Global Publisher Success angeschlossen.

Der Fokus von MGID lag im ersten Halbjahr weiterhin auf der Entwicklung des Produktangebots. Ziel ist es, Kunden Zugang zu den bestmöglichen Tools und einem Publikum von einer Milliarde Besuchern pro Monat zu bieten. Mit strategisch ausgerichteten Partnerschaften und Investitionen war MGID in der Lage, eine umfassende KI-Umgebung zu entwickeln. Diese automatisiert und optimiert den gesamten Werbeprozess, von der Erstellung der Werbemittel bis hin zur Anzeigenplatzierung. Durch den Einsatz umfangreicher Datenanalysen profitieren Kunden dabei von größerer Reichweite, mehr Interaktion und besseren Kampagnen-Ergebnissen.

Diese Verbesserungen haben in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, zu einer Steigerung der Klickraten (CTR) geführt. Die gilt zum einen für aufstrebende Märkte wie Thailand und Indien, in denen die Klickraten um 139 beziehungsweise 133 gestiegen sind. Zum anderen konnten wie in Deutschland auch in weiteren etablierten Märkten deutliche Verbesserungen erzielt werden, so beispielsweise in den USA mit einem CTR-Anstieg um 74 %.

Sergii Denysenko, CEO von MGID, kommentiert: "In diesem dynamischen und wettbewerbsintensiven Umfeld bin ich sehr stolz auf unsere bisherigen Ergebnisse im Jahr 2024 und auf unseren Fokus darauf, nachhaltig, profitabel und organisch zu wachsen. Uns ist aber bewusst, dass nichts garantiert ist. Deshalb können und werden wir uns keinen Stillstand erlauben, sondern weiter daran arbeiten, unsere Prozesse zu verbessern. Auch künftig investieren wir in die Entwicklung unserer Produkte und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon profitieren das Unternehmen, die Publisher und nicht zuletzt unsere Kunden."

Über MGID

MGID ist eine globale Werbeplattform, die Marken und Publisher dabei unterstützt, im Open Web mit innovativem, KI-gestütztem Native Advertising erfolgreich zu sein. Dabei nutzt MGID KI-basierte Technologie mit einem Privacy-First-Ansatz, um qualitativ hochwertige, relevante Ads unter Berücksichtigung der Brand Safety auszuspielen und damit monatlich mehr als eine Milliarde Besucher zu erreichen. Die vielfältigen Werbeformate der Plattform die Spanne reicht von Native Ads über Display Ads bis hin zu Video Ads sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nutzererlebnis und Werbeleistung. Sie schaffen Aufmerksamkeit für Advertiser und ermöglichen es gleichzeitig Publishern, ihre Besucher effektiv zu monetarisieren.

MGID hat seinen Hauptsitz in Santa Monica (Kalifornien) und ist mit 18 Niederlassungen weltweit vertreten. Durch Investitionen in Technologie, Mitarbeiter und strategische Partnerschaften verzeichnet MGID seit fünf Jahren jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten. Während MGID seine Reichweite in Nord- und Südamerika, Europa und Asien weiter ausbaut, bleibt der Fokus des Unternehmens gleichzeitig auf ein nachhaltiges profitables Wachstum ausgerichtet. Die Herausforderungen innerhalb des digitalen Werbeökosystems unterliegen ständiger Veränderung. MGID entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um den Akteuren an beiden Enden der Lieferkette dabei zu helfen, diese Herausforderungen optimal zu bewältigen.

