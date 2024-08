Anfang August wurden die Märkte von einer heftigen Verkaufswelle erfasst. Die Aktienvolatilität steigerte sich auf Niveaus, die an Corona und Finanzkrise erinnern. Warum das für Anlegende halb so wild ist, erläutert Ali Masarwah, Analyst und Geschäftsführer des Finanzdienstleisters envestor.12. August 2024. FRANKFURT (envestor). Anfang August war es wieder einmal so weit. Nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten brachen die Aktienkurse weltweit ein, die Volatilität stieg dramatisch an. Drei Fragen drängen ...

