NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach vorgelegten Eckdaten auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 dänischen Kronen belassen. Analyst Lucas Ferhani verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf angepasste Kostenpläne für das Dienstleistungsgeschäft als Ursache dafür, dass das Zielband für den diesjährigen operativen Gewinn an das untere Ende eingeengt wurde. Im Kontext der milliardenschweren Auftragsbücher seien die Anpassungen insgesamt relativ gering. Dennoch dürfte eine Debatte darüber losgetreten werden, wie robust sich diese entwickele./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 09:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / 09:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921