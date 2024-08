Tokyo (ots/PRNewswire) -SwitchBot, eine aufstrebende Marke für Smart Home-Nachrüstung und -Automatisierung, freut sich, die Markteinführung der SwitchBot Outdoor Spotlight Kam 2K bekannt zu geben, die mit einer 2K-Auflösung und einer Vielzahl von fortschrittlichen Funktionen für Ihr Zuhause ausgestattet ist.Hervorragende BildqualitätDie SwitchBot Outdoor Spotlight Kam 2K verfügt über ein hochauflösendes 3MP-Objektiv für eine außergewöhnliche Bildqualität bei Tag und Nacht. Der fortschrittliche Sensor erfasst nicht nur jedes Detail, sondern sorgt mit dem eingebauten Scheinwerfer und der Infrarot-Nachtsichtfunktion auch bei schlechten Lichtverhältnissen für klare, farbenfrohe Aufnahmen.Intelligente Funktionen und IntegrationAußerdem lässt sich dieses Produkt nahtlos in das SwitchBot Ökosystem integrieren und bietet viele weitere intelligente Funktionen:- KI-gestützte Bewegungserkennung: Erkennt Personen und filtert unnötige Alarme;- Anpassbare Erkennungsbereiche: Konzentriert sich auf bestimmte Bereiche wie Einfahrten oder Haustüren;- Zwei-Wege-Audio: Kommuniziert in Echtzeit mit Besuchern über die SwitchBot-App;- Sprachsteuerung: Verwendet Alexa-Sprachbefehle zur Anzeige von Filmmaterial auf dem Echo Show;- Manipulationssicherer Alarm: Gibt einen 106dB-Alarm aus und alarmiert bei Manipulationen.Einfache Installation und langlebige BatterieDie SwitchBot Outdoor Spotlight Kam 2K ist für eine problemlose Installation konzipiert. Der innovative Sockel der Kamera ermöglicht eine zerstörungsfreie Befestigung mit Klebstoff oder Gurten, die sich für verschiedene Standorte eignet. Gleichzeitig bietet es mehrere Energieoptionen:- Solarbetriebenes Aufladen: In Verbindung mit dem SwitchBot-Solarpanel für OSC bietet es 365 Tage ununterbrochene Stromversorgung mit einer Stunde Aufladung durch Sonnenlicht pro Woche;- Verlängerte Batterielebensdauer mit Hub: In Verbindung mit einem SwitchBot Hub kann er bis zu 365 Tage* lang funktionieren, auch ohne Sonnenlicht;- Eigenständige Batterie: Der 10000-mAh-Akku bietet eine Betriebsdauer von bis zu 180 Tagen* mit einer einzigen Akkuladung und ist damit der größte Vorteil auf dem Markt.*Basierend auf experimentellen Daten mit einer durchschnittlichen Nutzung von 10 Mal pro Tag.Langlebig und witterungsbeständigDie Kamera ist nach IP65 wasserdicht und kann bei Temperaturen von -10 \u00baC bis 50 \u00baC eingesetzt werden, so dass eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Wetterbedingungen gewährleistet ist.Flexible SpeicheroptionenLokaler Speicher mit einer microSD-Karte (bis zu 256 GB) und Cloud-Speicher mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion, die den Zugriff auf Sicherheitsaufnahmen bei Bedarf gewährleistet, sind ebenfalls verfügbar.Preise und VerfügbarkeitDie SwitchBot Outdoor Spotlight Kam 2K wird bald bei SwitchBot Amazon Shop und auf der SwitchBot Official Website (https://www.switch-bot.com/) ab 99,99 € erhältlich.Weitere Informationen finden Sie auf SwitchBots offizieller Website (https://www.switch-bot.com/) oder folgen Sie ihnen auf Twitter (https://twitter.com/SwitchBot), Instagram (https://www.instagram.com/theswitchbot/) undFacebook (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/).*Bitte beachten Sie, dass die Preise in verschiedenen Ländern/Regionen variieren können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2477047/SwitchBot_Unveils_Advanced_Outdoor_Security_Camera_2K.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2478094/SwitchBot_LOGO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-stellt-erweiterte-outdoor-spotlight-kam-2k-mit-2k-auflosung-und-ki-funktionen-vor-302217842.htmlPressekontakt:Tallcold Bai,86-18025159532,tallcold@switch-bot.comOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/5842114