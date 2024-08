Hamburg (ots) -Schade, schon vorbei. Gute Nachrichten für alle, die den Urlaub verlängern möchten. Holen Sie sich ein bisschen Ferienfeeling in die eigenen vier Wände! Pünktlich zum Ferienende feiert der Country-Look sein Comeback und hat moderne Landhausmöbel, freundliche Farben und jede Menge Gemütlichkeit im Gepäck. Die neuen Country Stars verbinden gute Traditionen mit frischen Ideen, sie wärmen die Seele und heitern Räume auf, stillen unsere Sehnsucht nach Natur und erinnern an Ferien auf Sylt und Saltkrokan.Urlaub ohne Ende - das lässt sich also einrichten. Die Möbel, Farben und Textilien der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion bringen ganz unkompliziert Urlaubsglück ins Haus - das ganze Jahr über.Möbel und mehr hier zum Download.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/Über die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion:Die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion ist Deutschlands bekannteste Lizenzmarke im Einrichtungsbereich und feiert im kommenden Jahr 25-jähriges Jubiläum. Vom Bodenbelag über Wandfarben, Tapeten, Textilien und Leuchten bis hin zu Möbeln bietet die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion in Kooperation mit 25 Lizenzpartnern Produkte für jeden Wohnstil und jeden Geschmack. Weitere Informationen, Inspirationen, Kataloge und Händleradressen gibt es unter: schoener-wohnen-kollektion.dePressekontakt:Heike SpedaPR/Kommunikation SCHÖNER WOHNEN-Kollektion B2CTelefon: +49 (0) 221 / 456-74221E-Mail: heike.speda@rtl.deWeb: https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/Original-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5842122