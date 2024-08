Köln (ots) -Michael Strempel (WDR) wird neuer Leiter für Video und Fernsehen im ARD-Studio Paris.Er tritt im Januar 2025 die Nachfolge von Sabine Rau (WDR) an, die Ende September in den Ruhestand geht. Sie hatte am Sonntagabend ihren letzten Live-Auftritt in der Tagesschau und ist vom Tagesschau-Team verabschiedet worden.Ellen Ehni, WDR-Chefredakteurin Politik und Zeitgeschehen: "Ich bin überzeugt, dass Michael Strempel an diesem wichtigen Standort ein hervorragender Studioleiter sein wird. Zum einen hat er an verschiedenen Stellen bewiesen, dass er gleichzeitig eine überzeugende Führungsperson und ein echter Teamplayer ist. Zum anderen kennt er das Berichtsgebiet und die Besonderheiten Frankreichs sehr gut und wird die ARD-Berichterstattung aus unserem Nachbarland auch mit seiner außergewöhnlichen bundes- und europapolitischen Expertise bereichern."Michael Strempel ist aktuell Korrespondent und Büroleiter des ARD-Morgenmagazins im Hauptstadtstudio Berlin. Er studierte in Bonn und Cardiff Geschichte, Politische Wissenschaften und Neuere Germanistik. Von 1991 bis 1993 war er freier Mitarbeiter beim "Bonner General-Anzeiger", im Anschluss volontierte er beim WDR. Ab 1994 war Michael Strempel Redakteur für Landespolitik beim WDR Fernsehen sowie Reporter und Moderator verschiedener WDR-Sendungen. 1999 arbeitete er als Korrespondent im ARD-Studio Bonn und wechselte anschließend als Redakteur, Reporter, Moderator und Chef vom Dienst ins Phoenix-Hauptstadtbüro. 2002 wurde er Planungsredakteur und Reporter des ARD-Morgenmagazins, 2004 ging er als ARD-Korrespondent nach Brüssel. Von 2007 bis 2012 leitete Strempel schon einmal das ARD-Studio in Paris. Im Anschluss war er Leiter der WDR-Programmgruppe Europa und Ausland und "Weltspiegel"-Moderator. Im August 2020 wechselte er aus der MOMA-Redaktion in Köln in das ARD-Hauptstadtstudio, um als Korrespondent und Büroleiter für das MOMA über das politische Geschehen in Berlin zu berichten.Sabine Rau war seit 2017 Leiterin und Korrespondentin des ARD-Fernsehstudios in der französischen Hauptstadt. Die gebürtige Kölnerin hatte nach dem Studium der Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie Ende der 1980er Jahre im WDR volontiert. Im Anschluss arbeitete sie als Redakteurin, Moderatorin und Chefin vom Dienst unter anderem von "Ich stelle mich", der Aktuellen Stunde und des politischen Magazins Westpol. Seit 1995 war sie ARD-Korrespondentin, zunächst in Bonn, dann in Brüssel und später in Berlin, wo sie sich auf Themen wie Außenpolitik, Bündnis 90/Die Grünen, Inneres und Verteidigung spezialisierte.Besuchen Sie auch unsere Presselounge unter presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221.220 7100Email kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5842124