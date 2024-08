Der US-Bitcoin-Miner Marathon Digital hatte bereits Ende Juli angekündigt, die eigenen Bestände der Digitalwährung nicht mehr nur durch Mining, sondern auch durch Zukäufe erhöhen zu wollen. Das nötige Kapital dafür will sich die Firma nun über eine Anleiheemission besorgen - was am Markt allerdings nicht besonders gut ankommt.Vor rund zwei Wochen hatte Marathon Digital angekündigt, Bitcoin künftig nicht mehr nur schürfen, sondern auch zukaufen und im Rahmen einer langfristigen "HODL-Strategie" halten ...

