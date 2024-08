FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,07 Prozent auf 134,49 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,23 Prozent.

In der vergangenen Woche hatten sich die Renditen von ihren jüngsten Tiefständen erholt. Die Sorgen um den Arbeitsmarkt und die Konjunktur in den USA hatten sie zuvor nach unten gedrückt.

"Die Renditen haben sich zwar von ihren Tiefstständen entfernt, doch die Bewertungen sind nach wie vor hoch", kommentierte Hauke Siemßen, Rentenexperte bei der Commerzbank. "Ob diese Bewertungen gerechtfertigt sind, hängt davon ab, ob die USA am Rande einer Rezession stehen." Die Commerzbank erwarte lediglich eine konjunkturelle Verlangsamung, aber keine bevorstehende Rezession, schrieb Siemßen.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. Am Montag wurden weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Mit Spannung erwartet werden die am Mittwoch anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen in den USA für den Monat Juli./jsl/he