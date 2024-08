© Foto: Alex Brandon/AP/dpa



Die Aktie von Trump Media fällt, nachdem das Unternehmen am Freitag schwache Quartalszahlen und höhere Verluste als noch vor einem Jahr gemeldet hat.Es läuft nicht gut für US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump. Nach dem Kandidatentausch der Demokraten nimmt deren Wahlkampfkampagne gewaltig an Fahrt auf - plötzlich herrscht wieder Zuversicht! Demokraten ziehen in Umfragen an Donald Trump vorbei Zusätzlich zugelegt hat die Popularität von Kamala Harris durch die Nominierung ihres Running-Mates Tom Waltz. Der gibt gegenüber J.D. Vance nach dem Urteil vieler Beobachter eine erfrischend bodenständige Figur ab. Das hat dazu geführt, dass das Team Harris und Waltz in Umfragen inzwischen vor …