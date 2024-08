Solana Prognose: Was passiert nach dem Bruch unter den Support?

Nach einer starken letzten Woche zeigt die beliebte Memecoin-basierte Blockchain Solana wieder einen deutlichen Rückgang in Richtung des Supportniveaus bei 144 US-Dollar. Während im 7-Tages-Vergleich aufgrund des Black Monday letzte Woche noch immer ein Plus von 17,5% verzeichnet wird, verliert die Währung im 24-Stunden-Vergleich mit 4,56% erheblich an Wert. Zwischen 15:00 und 16:00 Uhr verliert die Währung schlagartig und fällt von 151 US-Dollar auf 144 US-Dollar. In der aktuell angespannten Marktlage mit einer ausgedehnten Akkumulationsphase seit April ergeben sich für die Investoren wieder viele Fragen, wohin die Reise der Kryptowährung gehen wird.

Marktstimmung und technische Indikatoren

Die jüngste Kursentwicklung von SOL wurde von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter allgemeine Marktbedingungen und technische Indikatoren. Derzeit wird SOL unter wichtigen Unterstützungsniveaus gehandelt, was auf einen rückläufigen Trend hinweist. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt (MA 50) ist in den letzten Tagen unter den 200-Tage-MA gefallen, was ein Deatz Cross bildet-ein technisches Muster, das oft als bärisches Signal betrachtet wird.

Außerdem ist der Kurs der Währung mit dem kurzfristigen Rückgang gefallen, und der Kurs dabei unter beide MA-Linien gerutscht. Damit könnte sich ein weiterer Abwärtstrend für die innovative Kryptowährung ergeben. Der MACD zeigt auf stündlicher Basis jedoch noch immer ein bullisches Momentum, wobei sich die blaue Linie schon wieder stark der orangenen annähert, was bald zu einer Kreuzung nach unten führen könnte und ein zusätzlich bärisches Zeichen darstellt.

Aussichten für Solana

Die technische Analyse der Plattform CoinCodex zeigt eine vorsichtig positive Entwicklung für Solana. Nach den derzeitigen Analysen der technischen Daten glaubt die Plattform an ein Erholungsszenario in Richtung 172 US-Dollar innerhalb des nächsten Monats.

Die Analyse der Plattform: "Basierend auf der aktuellen Solana-Preisprognose wird erwartet, dass der Preis von Solana bis zum 11. September 2024 um 15,01 % steigen und 171,96 $ erreichen wird. Trotz dieses prognostizierten Anstiegs ist das gegenwärtige Sentiment laut technischer Indikatoren bärisch. Zudem steht der Fear & Greed Index derzeit bei 25, was auf extreme Angst im Markt hinweist. Solana verzeichnete in den letzten 30 Tagen 15 von 30 grünen Tagen (50%) bei einer Preisvolatilität von 9,59%. Angesichts dieser Faktoren deutet die Prognose darauf hin, dass es derzeit möglicherweise kein guter Zeitpunkt ist, Solana zu kaufen."

Potenzielle Erholungsszenarien

Damit sich SOL erholen kann, muss es wichtige Widerstandsniveaus zurückerobern, insbesondere um die 154-Dollar-Marke. Sollte SOL über dieses Niveau ausbrechen, könnte dies den Beginn einer Erholung signalisieren. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist natürlich auch die Gesamtsituation des Marktes von anderen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum für weitere Kursgewinne elementar. Bei großer Angst und Verkaufsdruck auf Bitcoin zieht es nahezu alle Kryptowährungen mit nach unten.

In dieser aktuellen volatilen Phase setzen viele Investoren auf Krypto-ICOs. So könnte etwa Base Dawgz ($DAWGZ) mit seiner langfristigen Community-Ausrichtung und der Multichain-Funktionalität eine interessante Alternative für Investoren bieten.

Während sich die meisten Meme-Coins nur auf eine Blockchain konzentrieren, baut der neue Base Dawgz gleich auf fünf Blockchains auf. Damit ist es für Memecoin-Trader möglich, auf der bevorzugten Chain ihre Transaktionen durchzuführen. Wie der Name schon sagt, basiert der Token in erster Linie auf der Base-Blockchain, wird aber auch auf Solana, Ethereum, BNB Smart Chain sowie auf Avalanche handelbar sein. Schon in 16 Stunden wird sich der Preis des Tokens wieder um 5% steigern. Investoren, die noch davor Coins kaufen, können diese Steigerung bereits als Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen.

Außerdem bietet der Token noch die Möglichkeit, die gekauften Coins im Staking-Vertrag für eine jährliche Rendite von 880% APY zu sperren. Mit zunehmender Anzahl gesperrter Token sinkt diese Rendite zwar, dennoch werden die Erträge mit jedem kalkulierten Block auf der Blockchain dem Investor gutgeschrieben. Man kann also quasi sekündlich seine Renditensteigerung beobachten. 7 Tage nach dem Vorverkauf sind die Tokens dann frei handelbar.

Eine weitere Möglichkeit, Einkünfte mit dem Coin zu generieren, ist das Refer-and-Earn-Programm. Durch Weiterempfehlung des Coins können hier 10% Provision in Form von USDT lukriert werden. Mit dieser vielfältigen Möglichkeit an Gewinnchancen, in Kombination mit der viralen Ausbreitung und möglichen Steigerung als Meme-Coin, bietet der Base Dawgz Token gute Möglichkeiten, den Aufschwung am Krypto-Markt für gute Gewinne zu nutzen.

