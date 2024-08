Upwork (UPWK) ist der Betreiber einer Plattform, die die direkte Vermittlung von projektbezogenen Dienstleistungen zwischen Auftraggebern und Selbstständigen ermöglicht. Primär werden digitale Projekte wie zum Beispiel in den Bereichen IT, virtuelle Assistenz oder Marketingservices vermittelt, doch sind der Art der Tätigkeit prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Das Unternehmen verdient anteilsmäßig am Volumen der erbrachten Leistungen, an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...