Die SES AI Corporation ("SES AI") (NYSE: SES), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Li-Metall-Batterien, meldete jetzt einen wichtigen Schritt auf seinem Weg zur Vermarktung dieser Batterietechnologie der nächsten Generation. Die für Automobilanwendungen bestimmten 100-Ah-Li-Metall-Zellen des Unternehmens sind branchenweit die ersten, die die Sicherheitstests gemäß dem chinesischen Sicherheitsstandard GB38031-2020 für Elektrofahrzeug-Antriebsbatterien erfolgreich absolviert haben. Diese Zertifizierung wird von allen EV-OEM-Partnern von SES AI sowie von zahlreichen anderen führenden Herstellern als globaler Standard verwendet.

Beim GB38031-2020 handelt es sich um einen obligatorischen nationalen Standard, der auf dem weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge China zur Anwendung kommt und speziell für den Sektor der Elektrofahrzeuge konzipiert wurde. Er beinhaltet eine Reihe strenger Tests, so zum Beispiel Überladung, Überentladung, externer Kurzschluss, Erhitzung, Temperaturwechsel und Quetschung. Die Einhaltung des Standards GB38031-2020 belegt, dass die 100-Ah-Li-Metall-Zellen von SES AI Sicherheitsrisiken unter diesen strengen Testbedingungen effektiv bewältigen können. Dieser Erfolg unterstreicht erneut das entschiedene Engagement von SES AI für Sicherheit und hervorragende Leistungen und folgt unmittelbar auf die Erteilung des Sicherheitszertifikats UN38.3 im vergangenen Jahr.

"Die Ergebnisse sind höchst ermutigend und eine Bestätigung für unseren jahrzehntelangen Einsatz für die Verfeinerung der Li-Metall-Chemie und die Verbesserung der Sicherheit von Li-Metall-Batterien", sagte Qichao Hu, Gründer und CEO von SES AI. "Es gibt zwei Arten von Sicherheitstests, die Li-Metall für EV- und UAM-Anwendungen bestehen muss, nämlich bei unsachgemäßem Gebrauch und im Betrieb. Für die Tests zum unsachgemäßen Gebrauch ist das Bestehen von GB38031-2020 ein entscheidender Meilenstein. Dies ist auch das erste Mal in der Branche, dass eine Zelle mit einer so hohen Energiedichte wie Li-Metall die strengen Sicherheitstests von GB38031-2020 bestanden hat. Was die Sicherheit im Betrieb angeht, so kann unsere KI für Sicherheit fast 100 aller Zwischenfälle im Feld vorhersagen und verhindern. Kombiniert man den Standard GB38031-2020 für unsachgemäßen Gebrauch mit KI für die Fertigung für den Normalbetrieb, ist dies ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Kommerzialisierung von Li-Metall für EV- und UAM-Anwendungen."

Diese Veröffentlichung stärkt die Dynamik der Kommerzialisierung, die SES AI zu Beginn des Jahres mit dem Eintritt in die nächste Phase einer Gemeinschaftsentwicklungsvereinbarung (JDA) mit Hyundai ausgelöst hat. Damit ist SES AI das einzige Unternehmen für Li-Metall-Batterien mit zwei laufenden Vereinbarungen für die Entwicklung von B-Mustern für die Automobilindustrie. Aufbauend auf dieser Dynamik, stellte das Unternehmen auf der jüngsten Aktionärsversammlung zum zweiten Quartal seine "All-in-on-AI"-Strategie vor, die KI für Wissenschaft, Fertigung und Sicherheit einsetzt, um die Kommerzialisierung von Li-Metall-Batterien zu beschleunigen.

SES AI Corp. (NYSE: SES) treibt mit den weltweit innovativsten Li-Metall-Batterien die Zukunft des globalen elektrischen Transports zu Land und in der Luft voran. SES AI ist das erste Batterieunternehmen der Welt, das seine Innovationsgeschwindigkeit durch den Einsatz von superintelligenter KI im gesamten Spektrum seines Geschäfts beschleunigt, von der Forschung und Entwicklung über die Materialbeschaffung, das Zellendesign, die Konstruktion und Fertigung bis hin zur Überwachung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Batterien. SES AI wurde 2012 gegründet und ist ein Entwickler und Hersteller von Li-Metall-Batterien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält außerdem Niederlassungen in Singapur, Shanghai und Seoul. Weitere Informationen finden Sie unter SES.AI.

SES AI kann seine Website als Vertriebskanal für wesentliche Unternehmensinformationen nutzen. Finanzielle und andere wichtige Informationen über SES AI werden routinemäßig auf der Website des Unternehmens unter www.ses.ai veröffentlicht und sind über diese zugänglich. Dementsprechend sollten Anleger diesen Kanal zusätzlich zu den Pressemitteilungen von SES AI, den Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission und den öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts verfolgen.

Die vorliegende Pressemitteilung enthält Aussagen, die SES AI als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Leistung, Geschäftsstrategien oder Erwartungen für unser Geschäft. Diese Aussagen basieren auf den Überzeugungen und Annahmen des Managements von SES AI. Obwohl SES AI der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Pläne, Absichten und Erwartungen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass diese Pläne, Absichten oder Erwartungen erreicht oder verwirklicht werden. Diese Aussagen stellen Prognosen, Vorhersagen und zukunftsgerichtete Aussagen dar und sind keine Garantien für die Leistung. Solche Aussagen können daran erkannt werden, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie "vorhersehen", "glauben", "können", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "beabsichtigen", "vielleicht", "dürften", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "suchen", "sollten", "anstreben", "zielen", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, können sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Sie sollten sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Sollten sich eines oder mehrere bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten verwirklichen, oder sollten sich die Annahmen von SES AI als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert zum Ausdruck gebracht werden. Einige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, umfassen unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Kommerzialisierung der Batterietechnologie von SES AI und dem Zeitpunkt und der Erreichung erwarteter Geschäftsmeilensteine; Risiken im Zusammenhang mit der Unsicherheit der Erzielung und Aufrechterhaltung von Rentabilität; Risiken im Zusammenhang mit der Unsicherheit der Erfüllung zukünftiger Kapitalanforderungen; die Fähigkeit von SES, seine Produkte in Elektrofahrzeuge ("EVs") und Urban Air Mobility ("UAM"), Drohnen und andere Anwendungen zu integrieren; das Risiko, dass Verzögerungen bei der Vorserienentwicklung der Batteriezellen von SES AI die Geschäftstätigkeit und Aussichten von SES AI nachteilig beeinflussen könnten und dass sich der Markt für Luftmobilität und die Nutzung von Li-Metall-Technologie in Luftmobilitätsanwendungen noch entwickelt und nicht das von uns erwartete Wachstumspotenzial erreichen könnte; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung des UAM-Marktes und der Nachfrage nach Batterien aus der UAM-Industrie; potenzielle Schwierigkeiten in der Lieferkette; die Fähigkeit von SES AI, erfolgreich Zielkunden von Erstausrüstern ("OEMs") zu gewinnen und die Produkte von SES AI in von OEM-Kunden hergestellte EVs zu integrieren; die Fähigkeit, Rohmaterialien, Komponenten oder Ausrüstung durch neue oder bestehende Lieferbeziehungen zu beschaffen; die Möglichkeit, dass unsere Nutzung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen rechtliche und regulatorische Risiken mit sich bringen könnte; Risiken, die sich aus den gemeinsamen Entwicklungsvereinbarungen von SES AI und anderen strategischen Allianzen und Investitionen ergeben; Produkthaftung und andere potenzielle Rechtsstreitigkeiten, Regulierung und gesetzliche Compliance; die Fähigkeit von SES AI, hochqualifizierte Mitarbeiter und Schlüsselpersonal anzuziehen, auszubilden und zu binden; Entwicklungen in alternativen Technologien oder anderen Alternativen für fossile Brennstoffe; Risiken im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum von SES AI; geschäftliche, regulatorische, politische, operative, finanzielle und wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten von SES AI außerhalb der Vereinigten Staaten; die Möglichkeit, dass SES AI wesentliche Schwächen in seiner internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung identifiziert hat und auch in Zukunft wesentliche Schwächen identifizieren oder anderweitig ein wirksames System interner Kontrollen nicht entwickeln oder aufrechterhalten könnte; die Volatilität der Stammaktien von SES AI und der Wert der öffentlichen Optionsscheine von SES AI; sowie die anderen Risiken, die in "Teil I, Punkt 1A. Risikofaktoren" in unserem am 27. Februar 2024 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in anderen von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben sind. Es könnten zusätzliche Risiken bestehen, die SES AI derzeit kennt und/oder für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen zukünftiger Ereignisse und Ansichten von SES AI nur zum Datum dieser Pressemitteilung wider. SES AI geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zur Änderung seiner Einschätzungen führen werden. Auch wenn SES AI sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt SES AI ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von SES AI zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

