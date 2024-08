Tagesausblick 13.08.: Schmaler Grad zwischen Zinssenkung und Rezession

Die Aktienmärkte setzen ihre Erholung fort, nachdem sie in der vergangenen Woche stark eingebrochen waren. Händler warten nun gespannt auf Inflationsdaten, die entscheidend für die nächsten Schritte der US-Notenbank sein könnten. Während der Verbraucherpreisindex im Juli leicht anstieg, wird erwartet, dass das jährliche Wachstum der Inflation weiterhin moderat bleibt. Dies könnte den Fed-Vertretern mehr Zuversicht geben, die Zinsen zu senken und den Fokus stärker auf den sich abschwächenden Arbeitsmarkt zu legen. Investoren hoffen, dass die Zahlen genau richtig ausfallen - kühl genug, um eine Zinssenkung im September nicht in Frage zu stellen, aber robust genug, um Rezessionsängste zu lindern. Während sich die Volatilität am Markt allmählich beruhigt, warnen Experten jedoch vor einem möglicherweise schwierigen Sommer für Aktien, da wirtschaftliche Unsicherheiten und schwache Unternehmensprognosen die Gewinne begrenzen könnten.

Unternehmen im Fokus

Heute haben Hypoport, Hannover Rück, und Salzgitter die Bücher aus dem zweiten Quartal und damit auch der ersten Jahreshälfte geöffnet. Hypoport's Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2024 um 22 % yoy. Nach den Verlusten im Vorjahr liegt das EBIT nun wieder bei fast +8 Millionen Euro. Besonders stark zeigten sich die Geschäftsmodelle in der privaten Immobilienfinanzierung wodurch die Prognose für 2024 bestätigt werden konnte. Die Aktie machte am heutigen Handelstag einen kräftigen Satz nach oben. Die Hannover Rück verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Anstieg des Nettogewinns um 21 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Trotz eines Großschadens von 120 Millionen Euro durch Hochwasser in Süddeutschland bleibt das Unternehmen optimistisch und hält an seiner Gewinnprognose fest. Die Aktie sprang heute auf diese Nachricht hin nach oben. Die Salzgitter AG erzielte ein ausgeglichenes Vorsteuerergebnis, trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die das Stahlgeschäft stark belasten. Der Technologie-Sektor des Unternehmens strebt für 2024 ein Rekordergebnis an, was die erfolgreiche Diversifikation des Konzerns unterstreicht. Die ausbleibende Konjunkturerholung wirkt sich negativ auf stahlnahe Aktivitäten aus. Um gegenzusteuern, wurden kurzfristige Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung eingeleitet.

Morgen werden unter anderem Bilfinger, Brenntag, Cancom, HelloFresh, Henkel, Home Depot, Norma Group, Renk, TAG Immobilien und Thyssenkrupp Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 17.980/18.890 Punkte Unterstützungsmarken: 16.288/16.785/17.282/17.467 Punkte Nachdem der deutsche Aktienindex noch mit einem Sprung nach oben in die neue Woche gestartet ist, gab er einen Großteil der Gewinne über den Verlauf des Tages wieder ab und schloss mit leichten Gewinnen. Der kurzfristige RSI-Index ist neutral und der kurzfristige MACD-Indikator dreht aktuell, steht aber aktuell noch auf Buy. Auf der Oberseite hat der Index weiterhin Luft bis zur Widerstandsmarke bei 17.980 Punkte. Ein Ausbruch über diese Marke könnte dem DAX® möglicherweise weitere Impulse geben. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 17.282 und 17.467 Punkte eine Unterstützungszone. DAX® in Punkten; 1-Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 25.01.2023 - 12.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.01.2017 - 12.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 124,61 * 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 135,34 ** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 126,58 *** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12,08.2024; 17:45 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 8,19 16.200 18.800 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 8,24 * 16.600 19.000 20.09.2024 DAX® HD6M55 5,02 * 16.800 18.800 25.10.2024 DAX® HD4ZLD 6,73 * 16.600 19.000 25.10.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2024; 17:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.