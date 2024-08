Die neue Layer-2-Blockchain als Konkurrent zu Base und Polygon: Pepe Unchained erreicht 8,3 Millionen Dollar

In einer beeindruckenden Woche konnte Pepe Unchained ($PEPU) mehr als eine Million US-Dollar für die neue Kryptowährung einsammeln und damit den Meilenstein von 8 Millionen US Dollar am Samstag übertreffen. Doch damit endet das Funding nicht: Seitdem wurden weitere 310.000 US-Dollar auf das Projektkonto gutgeschrieben. Das Ziel der Entwickler ist somit klar - noch in dieser Woche soll die 9-Millionen-Dollar-Marke grknackt werden.

Neuigkeiten bringen Schwung

Während die Gemeinschaft rund um das Krypto-Projekt weiter wächst, konnten die Entwickler mit den neuesten Ankündigungen die Community begeistern. So scheint es, laut Ankündigungen auf der Plattform X, dass die Layer-2-Lösung des Tokens kurz vor dem Start steht. Damit zeigen die Entwickler, dass sie das Projektziel ernst nehmen und wirklich ihre eigene Blockchain mit Blockchain-Explorer launchen wollen. Dies ist zwar eine äußerst positive Nachricht für die Community, könnte aber auch bedeuten, dass sich der Vorverkauf des Projekts schon bald dem Ende nähert. Auf der offiziellen Website ist jedenfalls festgehalten, dass der Vorverkauf beendet wird, sobald die Chain live geht.

Nach dem Start von $PEPU auf den dezentralen Börsen erwarten viele ein exponentielles Wachstum des Preises. Daher könnte es schwierig werden, $PEPU noch so günstig wie derzeit im Vorverkauf zu erwerben.

Aktuell kann man über das offizielle Buying-Widget auf der Website die Coins noch für 0,0090178 Dollar tauschen, was mittlerweile schon mehr als 12 % Steigerung gegenüber dem Start des Vorverkaufs bei 0,008 Dollar bedeutet. Jede weitere Preissteigerung bringt den frühen Investoren daher Buchgewinne, weshalb es nicht weiter verwundert, dass viele so schnell wie möglich in das Projekt investieren.

Are you ready to connect to the first meme coin layer 2? It's coming soon! pic.twitter.com/4Dgs0pSkot - Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 11, 2024

Markt zeigt sich unsicher, $PEPU steigt konstant

Mit den Ereignissen rund um den "Schwarzen Montag" letzte Woche zeigt sich der Kryptomarkt sehr volatil. Nach einem Rückgang der Gesamtmarktkapitalisierung um knapp 15 % konnte sich der Markt zwar fast vollständig erholen, dennoch scheint ein allgemeiner Abwärtstrend eingesetzt zu haben.

Top-Meme-Coins wie Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) und Pepe ($PEPE) verzeichneten letzte Woche Rückgänge von 5,1 %, 4,4 % bzw. 5,4 %, was zu einem Rückgang von 9,2 % im breiteren Meme-Coin-Sektor führte.

Pepe Chart, Quelle: www.coingecko.com

Viele Experten sind der Meinung, dass die Montagskrise mit der Erhöhung der Zinsen durch die Bank of Japan und den damit wankenden Carry Trades zusammenhängt. Als Katalysator fungierten dann Liquidationen von rund 178 Millionen US-Dollar, da rund 69.000 Händler von automatisch geschlossenen Positionen aufgrund des Erreichens von Preisgrenzen betroffen waren.

Memecoins lassen auf sich warten

Während Anfang des Jahres Meme-Coins enorme Steigerungsraten gezeigt haben, lassen ihre Entwicklungen mittlerweile auf sich warten. Natürlich ist die Preisvolatilität entsprechend höher als bei etablierten Währungen wie Bitcoin, dennoch scheint es, als würden die Investoren nun andere Lösungen als die standardmäßigen Meme-Coins suchen. Grundsätzlich sind diese Arten von Coins eher für ihren viralen Spaßfaktor bekannt. Pepe Unchained durchbricht dieses Muster und zeigt mit technologischem Fortschritt, dass auch eine Kombination aus Spaß und Innovation erfolgreich sein kann. Immerhin ist dieser Coin noch auf keiner großen Börse wie Binance oder Coinbase gelistet, verzeichnet jedoch in seiner Vorverkaufsphase Kapitalzuflüsse von mehreren Hunderttausend US-Dollar täglich.

Nutzen als Schlüssel: Pepe Unchained

Schon lange steht die Ethereum-Blockchain unter Kritik, mit ihren langsamen Transaktionen und hohen Bearbeitungsgebühren nicht mehr dem aktuellen Stand der Blockchain-Entwicklung zu entsprechen. So ergeben sich natürlich auch für $PEPE Schwierigkeiten, da beispielsweise im März eine Transaktion, also der Kauf von PEPE-Token, rund 10 US-Dollar an Kosten verursachte. Gerade Meme-Coin-Trader investieren auch gerne kleinere Beträge, wodurch Gewinne erheblich reduziert werden.

Daher möchte der neue Coin, wie der Name schon sagt, den Frosch Pepe von seinen Ketten der Ethereum-Blockchain befreien. Mit bis zu 100-mal schnelleren Transaktionsgeschwindigkeiten und Kosten im Bereich weniger Cent bietet diese Skalierungslösung einen entscheidenden Vorteil im Meme-Coin-Bereich. Doch neben diesen Verbesserungen bei den Transaktionen sollen im Ökosystem auch weitere Anwendungen im Bereich von DeFi, GameFi und NFTs integriert werden. Als Herausforderer von Blockchains wie Base und Polygon geht der neue $PEPU einen vielversprechenderen Weg als konventionelle Meme-Coins. Durch diese technische Entwicklung reiht er sich in der Hierarchie eine Ebene über den meisten Coins seiner Art ein.

Die Verbindung von Technologie und Viralität von Meme-Coins unterscheidet ihn jedoch von Blockchains wie Base. Viele Trader kennen das Potenzial von Meme-Coins und die zu erwartenden Steigerungsraten - Kein Wunder also, dass sich auch viele Experten deutlich höhere Gewinne als von anderen Projekten erwarten.

Einfache Technologie, einfacher Kauf

So einfach und benutzerfreundlich wie die Technologie von Pepe Unchained ist, so einfach funktioniert auch der Kauf über die offizielle Website. Wer diesem neuen Layer-2-Projekt beitreten möchte, kann über das Buying-Widget auf der offiziellen Website $PEPU gegen ETH, USDT oder BNB tauschen. Auch der Einkauf mittels Bank oder Kreditkarte ist in Verbindung mit einer DeFi-Wallet wie MetaMask möglich.

Wer schon jetzt von passiven Renditen profitieren möchte, kann seine $PEPU direkt danach für 235 % APY im Staking sperren. Mit jedem kalkulierten Block werden die Renditen auf das Konto gutgeschrieben, sodass quasi sekündlich die Zinsen beobachtet werden können. Bereits 7 Tage nach dem Launch des Tokens können diese und die gesperrten Coins dann aus dem Staking-Vertrag gelöst und über die dezentrale Börse gehandelt werden.

Schon diese Woche könnte der Coin die 9-Millionen-Dollar-Marke erreichen, während der Preis immer weiter steigt

