Die jüngsten Entwicklungen an den Aktienmärkten sind nach Einschätzung von Henning Gebhardt, Geschäftsführer der HollyHedge Consult, keine überraschende Entwicklung. Auf die Frage, ob der Markt nach den jüngsten Turbulenzen wieder in eine stabile Aufwärtsbewegung übergehen könnte, zeigt sich Gebhardt vorsichtig. "Die Liquidität ist immer noch niedrig, und die Sommermonate sind traditionell schwierig", erklärt er. Dennoch sieht er Chancen in bestimmten Aktien. Welche das sind, verrät er im Video.