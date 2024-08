Die Merck-Aktie zeigte sich am Handelstag weitgehend stabil, mit nur geringen Ausschlägen. Im XETRA-Handel pendelte der Kurs zwischen 165,90 EUR und 167,40 EUR, was auf ein verhaltenes Marktumfeld hindeutet. Trotz leichter Schwankungen konnte sich die Aktie behaupten und schloss mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent bei 166,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 44.571 Aktien, was auf ein moderates Interesse der Anleger schließen lässt.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 2,36 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Analysten liegt bei 185,67 EUR, was ein deutliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 8,84 EUR je Aktie erwartet. [...]

Hier weiterlesen