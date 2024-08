Die jüngsten Entwicklungen an den Aktienmärkten sind nach Einschätzung von Henning Gebhardt, Geschäftsführer der HollyHedge Consult, keine überraschende Entwicklung. "Nach dem starken Start ins Jahr 2024 war eine Korrektur zu erwarten", sagt Gebhardt. Diese Korrektur sei in den Sommermonaten eingetreten, einer Zeit, die oft von Marktunsicherheiten geprägt ist. "Es scheint, als ob sich der Markt nun wieder beruhigt, was positiv zu bewerten ist", fügt er hinzu. Besonders das sogenannte "Unwinding" des Carry Trades in Japan habe spürbare Auswirkungen auf globale Portfolios. Gebhardt zeigt sich überrascht, dass sich die Märkte so schnell wieder stabilisieren. Dennoch warnt er vor weiteren …