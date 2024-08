Der Platinpreis startete diese Woche mit einem leichten Plus und liegt aktuell bei 926 US-Dollar, was einer Steigerung von 0,19 % gegenüber dem Wochenschluss am Freitag entspricht. Diese Zahlen könnten auf den ersten Blick als Signal für Stabilität gedeutet werden, doch eine genauere Analyse offenbart, dass der Platinmarkt weiterhin von diversen Faktoren beeinflusst wird, die eine fortlaufende Beobachtung und Einschätzung erfordern.Anzeige:Im Rückblick auf die letzten fünf Handelstage zeigt sich beim Platinpreis (TVC:PLATINUM) ein Rückgang ...

