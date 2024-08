Cloud-Finanzmanagement-Funktionen werden um starke KI-Analyseplattform erweitert

Proven Optics, ein führender Anbieter von IT-Finanzmanagement-Lösungen, gab heute die Übernahme von CloudGenera bekannt, einem Anbieter innovativer Cloud-Lösungen zur Finanzoptimierung. Das Unternehmen ist auf dem Weg, die branchenweit vollständigste Anwendungsplattform für IT-Finanzmanagement zu schaffen. Die Übernahme von CloudGenera ist die erste von mehreren voraussichtliche Übernahmen, da Proven Optics sein Wachstum weiter skaliert und dazu eine Mehrheitsinvestition von Silversmith Capital Partners sowie eine strategische Investition von ServiceNow nutzt.

CloudGenera bietet anbieterneutrale IT-Analysen, die Unternehmen mit den nötigen Geschäftsmodellen ausstatten, um ihre Technologieausgaben zu optimieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI- und maschineller Lerntechnologien automatisiert CloudGenera Entscheidungen hinsichtlich der Migration und Modernisierung von Anwendungen und erhöht die Treffgenauigkeit von Cloud-Kostenprognosen erheblich, sodass IT-Entscheidungsvorgänge verbessert werden.

"Die Übernahme von CloudGenera ist ein wichtiger Meilenstein für Proven Optics, da wir unsere Produktfunktionen im Bereich der Cloud-Kostenkalkulation erweitern", sagte William Miller, Gründungspartner und Co-CEO von Proven Optics. "Gemeinsam bieten Proven Optics und CloudGenera eine umfassendere Lösung, die unseren Kunden neue Möglichkeiten zur IT-Entscheidungsanalyse bietet, um Geschäftsszenarien für die Cloud-Migration und -Optimierung zu erstellen."

Proven Optics wurde 2020 gegründet, um IT- und Finanzleitern die notwendigen Analysen und Erkenntnisse für bessere Geschäftsentscheidungen bereitzustellen, indem sie das Finanzmanagement komplexer IT-Budgets automatisieren. Die Proven Optics Financial Management Application Suite wird auf der ServiceNow-Plattform bereitgestellt und ist im ServiceNow-Store erhältlich. Sie bietet wertvolle Einblicke für ServiceNow-Kunden, die ihre Entscheidungsfindung um eine finanzielle Perspektive erweitern möchten.

Die Übernahme steigert den Wert, den die Kunden von Proven Optics aus ihrer Investition in ServiceNow als strategische Plattform ziehen. Durch die Bereitstellung wichtiger Marktinformationen profitieren sowohl die Kunden von Proven Optics als auch von CloudGenera von einer integrierten Lösung, durch die die Orchestrierung der Cloud ebenso verbessert wird wie die Entscheidungen im Zusammenhang mit Budgetierung und Zukunftsprognosen. So können IT-Finanz- und Cloud-Teams den gesamten Vorgang in einem einzigen Workflow verwalten und die Leistungsfähigkeit der ServiceNow-Plattform vollständig ausschöpfen.

"Wir freuen uns, mit Bill, Ben und dem gesamten Proven Optics-Team zusammenzuarbeiten", sagte Brian Kelly, Gründer und CEO von CloudGenera, der als Executive Vice President of Product zu Proven Optics gekommen ist. "Gemeinsam werden wir unseren Kunden ein umfassendes Set an Tools zur Verfügung stellen, um den IT-Wert zu steigern und intelligentere Entscheidungen in ihrer gesamten Cloud-Infrastruktur zu ermöglichen."

Über Proven Optics

Proven Optics ist ein Softwareunternehmen, das sich auf ein Thema konzentriert: Finanzmanagement. Proven Optics unterstützt Kunden in IT- und Finanzorganisationen bei der Implementierung von Finanzmanagement-Toolsets auf der ServiceNow-Plattform und nutzt dabei mehr als 20 Jahre Praxiserfahrung und mehr als 100 kommerzielle und staatliche Implementierungen. Unsere Lösungen ermöglichen die Modernisierung von Finanzmanagementfunktionen und bieten IT- und Finanzleitern die erforderlichen Analysen und Erkenntnisse, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Für weitere Informationen oder eine Demonstration unserer Produkte besuchen Sie bitte www.provenoptics.com.

Über CloudGenera

CloudGenera wurde 2012 gegründet und bietet anbieterneutrale IT-Analysen, die Unternehmen mit den erforderlichen Geschäftsmodellen ausstatten, um ihre Technologieausgaben zu optimieren. Die proprietären Algorithmen von CloudGenera automatisieren Entscheidungen zur Migration und Modernisierung von Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://go.cloudgenera.com/.

Proven Optics unterstützt Sie dabei, von einer schlichten Vereinfachung und Zentralisierung Ihrer IT-Finanzen zu einem vollständigen System für IT-Finanzentscheidungen und deren Realisierung zu wechseln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240812963550/de/

Contacts:

Medien

Marissa Mendoza

888-317-5286

marketing@provenoptics.com