Anzeige / Werbung

The Trade Desk Aktie: Starkes Wachstum! Google und Meta-Konkurrent mit weiterem Potential?

The Trade Desk wurde von Jeff Green und David Pickles im Jahr 2009 gegründet und ist ein global führendes Technologieunternehmen im Bereich der programmatischen Werbung. Mit Hauptsitz in Ventura, Kalifornien, bietet The Trade Desk eine Cloud-basierte Plattform, die es Werbetreibenden ermöglicht, gezielte, datengetriebene Werbekampagnen über eine Vielzahl von Medienkanälen wie Display, Video, Audio und Connected TV (CTV) zu schalten. Die Plattform nutzt fortschrittliche Datenanalyse und Künstliche Intelligenz (KI), um Werbetreibenden zu helfen, ihre Zielgruppen effizienter zu erreichen und ihre Werbeausgaben zu optimieren.

Das Unternehmen ging 2016 an die Börse und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur im digitalen Werbemarkt entwickelt. Ein wesentlicher Faktor für das Wachstum von The Trade Desk ist die zunehmende Verlagerung von Werbebudgets in den digitalen Bereich, insbesondere in Richtung programmatischer Werbung und Connected TV. The Trade Desk hat es geschafft, sich als unverzichtbarer Partner für Werbetreibende zu etablieren, die ihre Zielgruppen präziser und skalierbarer erreichen möchten. Mehr als 400 Partner zählt das Netzwerk und wächst weiter beachtlich. Darunter sind viele Medienunternehmen, wie Fox oder Paramount, aus den USA zu finden.

Insgesamt hat sich The Trade Desk durch seine Innovationskraft, seine globale Präsenz und sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Werbeindustrie als führender Anbieter in der programmatischen Werbung etabliert und wird voraussichtlich weiterhin eine zentrale Rolle im wachsenden digitalen Werbemarkt spielen. Auch wenn Google und Meta Platforms hier als Konkurrenz zu verstehen sind, kann im Wachstumsmarkt weiter eine dominante Rolle eingenommen werden.

Dies fassen wir im Video zusammen und analysieren zudem das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.