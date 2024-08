Erreicht Solana im nächsten Zyklus 1.000 Dollar?

Neben Bitcoin ($BTC) und Ethereum ($ETH) gehört Solana ($SOL) zu den größten Stars am Kryptomarkt. Die durch ihre gigantische Marktkapitalisierung von 68 Mrd. Dollar 5. größte Kryptowährung der Welt hat zwar oft eine höhere Volatilität als die beiden größten Kryptowährungen, aber erzielt häufig auch eine stärkere Performance.

So legte der Kurs von Solana in der Erholung der letzten Korrektur eine Bewegung von über 50 % hin. Aktuell notiert der Kurs zwar gerade etwas niedriger, aber die Zeichen stehen gerade auf "Rallye" …

(Mit einer Marktkapitalisierung von über 68 Mrd. Dollar ist $SOL die 5. größte Kryptowährung - Quelle: coinmarketcap.com)

Die Range im Solana-Chart

Derzeit befindet sich der Kurs von Solana in einem großen Rechteck, mit einer leicht abfallenden oberen Trendlinie. Dieses Rechteck bildet derzeit praktisch eine Range, in der der Kurs gefangen ist. Da sich die stürmische Lage der letzten Monate aber zusehends zu beruhigen scheint, könnte der Ausbruch nach oben aus dieser Range, über 190 Dollar, nahe sein. Auch das Volumen scheint derzeit größer zu werden, was die aktuelle Bewegung stärken könnte.

(Der Kurs von Solana befindet sich in einem Rechteck, wobei derzeit ein Ausbruch nach oben wahrscheinlich ist - Quelle: Tradingview.com)

Damit der Ausbruch überhaupt erst erfolgen kann, müsste auch im gesamten Kryptomarkt Ruhe einkehren. Sprich, die Bullen müssten wieder das Ruder übernehmen und den vergangenen Crash ein für alle mal hinter sich lassen. Aber auch das scheint derzeit sehr wahrscheinlich, da sich bereits viele Altcoins und Meme-Coins stark erholen. Das Kursziel von Solana läge bei einem Ausbruch aus der Range bei ca. 1.000 Dollar. Das sieht auch der bekannte Analyst Crypto Rover ähnlich.

I honestly think that $SOL is going to hit $1,000 this cycle. pic.twitter.com/vb3i3VbiT4 - Crypto Rover (@rovercrc) August 9, 2024

Sollte SOL diesen doch recht massiven Widerstand bei 190 Dollar am oberen Rand der Range durchbrechen können, würde das nicht nur breite Euphorie bei den Solana-Investoren auslösen. Höchstwahrscheinlich würde das gesamte Solana-Ökosystem mit Meme-Coins wie $BONK oder $WIF wieder aufblühen. Oder auch Basedawgz ($DAWGZ).

Base Dawgz kann ganz einfach auf Solana gehandelt werden

Base Dawgz kann ganz einfach und kostengünstig über Solana gehandelt werden. Obwohl der Meme-Coin gar nicht auf der Solana-Blockchain aufgelegt wurde! Das funktioniert über die moderne Multichain-Funktion von $DAWGZ.

Wormhole sorgt dafür, dass $DAWGZ auf mehreren verschiedenen Blockchains gehandelt werden kann. Neben der Blockchain von SOL fallen darunter auch Ethereum, Avalanche, Base und die Binance Smart Chain. Durch die breite und einfache Verfügbarkeit ist es sehr wahrscheinlich, dass das Handelsvolumen von $DAWGZ direkt nach dem Start explodiert. Ebenso wie der Kurs, da so möglichst viele Investoren angesprochen werden.

(Base Dawgz kann auf allen bedeutenden Blockchains gehandelt werden, wodurch der Coin extrem viele Trader ansprechen könnte - Quelle: basedawgz.com)

Noch befindet sich Base Dawgz im Vorverkauf, wodurch Anleger die Token äußerst günstig kaufen können. Doch aufgrund der erwähnten Vorteile von $DAWGZ könnten schon bald nach dem Start große Börsen wie Binance und Coinbase auf den Coin zugehen. Sollten diese ihn bei sich listen, würde der Kurs von Base Dawgz höchstwahrscheinlich regelrecht explodieren.

Damit Anleger wissen, dass $DAWGZ ein absolut sicheres und seriöses Investment ist, abgesehen von den herkömmlichen Verlustrisiken jedes Investments, wurde das ganze Projekt unabhängig geprüft. Die Prüfstelle SolidProof hat Base Dawgz eingehend durchleuchtet und attestiert dem Meme-Coin volle Seriosität, Sicherheit und einen fehlerfreien Code. Anleger, die von dem unglaublichen Gewinnpotenzial von Base Dawgz profitieren möchten, sollten sich aber beeilen, da der Presale-Preis der Tokens bereits in 12 Stunden ansteigt.

