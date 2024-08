Analyst schockiert: "Das ist die größte Umkehrformation im Bitcoin, die ich je gesehen habe!"

Obwohl sich die Lage im Bitcoin und auch anderen Kryptowährungen letzte Woche merklich entspannt hat, ist die Angst vor einem weiteren Abverkauf keineswegs gebannt. Daher kursieren derzeit sehr viele Analysen und Prognosen auf sozialen Netzwerken wie X (ehemals Twitter). Manche unterstützen sich gegenseitig, andere widersprechen sich.

Für Anleger kann es dabei oft schwierig sein, in so einer unsicheren Marktlage den Überblick zu behalten. Einer der aber häufig sehr treffende Analysen veröffentlicht ist der Analyst Crypto Rover. Heute erklärte er seinen über 800.000 Followern in einem Tweet auf X, dass er noch nie so eine markante Schulter-Kopf-Schulter-Formation gesehen hat!

This is the biggest Bitcoin Head & Shoulders I've ever seen… pic.twitter.com/KbDzKWzQc8 - Crypto Rover (@rovercrc) August 12, 2024

Was ist eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation

Die Schulter-Kopf-Schulter, oder kurz SKS-Formation, ist die statistisch gesehen treffsicherste Umkehrformation in der Technischen Analyse. Tritt diese nach oben gerichtet in einem Aufwärtstrend auf, deutet sie das Ende des Trends an.

Ist sie umgedreht und tritt während Abverkäufen auf, so wie aktuell von Crypto Rover identifiziert, deutet sie auf ein Ende der Korrektur hin. Ihre statistische Treffsicherheit liegt bei über 90 %, sobald die Nackenlinie gebrochen ist. Und der aktuelle Bitcoin-Kurs liegt derzeit ganz genau an dieser Linie! Es wird also spannend zu sehen, ob die Linie auch wirklich gebrochen wird, was die Umkehrformation vollenden würde.

Bitcoin-ETFs verzeichnen ebenfalls wieder hohe Zuflüsse!

Einer der wichtigsten Indikatoren für die weitere Entwicklung des Bitcoins ist die Quote an Zu- und Abflüssen in die Bitcoin-Spot-ETFs. Da trifft es sich derzeit gut, dass die Zuflüsse an einem Allzeithoch liegen. Passend zum Ende der Korrektur! Insgesamt sind bereits über 19,3 Mrd. Dollar in die börsengehandelten Fonds geflossen.

NEW: Bitcoin's year to date net flows hit an all time high of $19.3 billion.



Are you paying attention? pic.twitter.com/62Z2z1Tu3T - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 12, 2024

Es ist davon auszugehen, dass die Bitcoin-Spot-ETFs den Kurs der größten Kryptowährung noch über Jahre stützen werden. Hohe Zuflüsse sind besonders in Zeiten einer starken Erholung aussagekräftig. Insgesamt stehen die Zeichen offenbar im gesamten Kryptomarkt auf Erholung. Das könnte auch den Meme-Coin-Markt neu beleben. Dadurch könnte auch PlayDoge ($PLAY) einen Raketenstart hinlegen.

Könnte $PLAY im nächsten Bull Run hohe Renditen erzielen?

PlayDoge steigt bereits im ICO über 6 Mio. Dollar

PlayDoge ist ein brandneuer Coin im ICO. Dieser bildet die In-Game-Währung zu einem gleichnamigen P2E-Begleitspiel. In diesem geht es darum, ein Haustier zu füttern und zu pflegen. Anleger über 30 sollten schon jetzt einen Flashback zu den alten Tamagotchis der 90-er Jahre erleben. Jüngere Anleger dürften eher durch die innovative Play-to-Earn-Funktion getriggert werden, über die Anleger $PLAY-Token erhalten, wenn sie sich gut um ihren Doge kümmern.

Erfahre jetzt mehr über $PLAY.

(PlayDoge steigt bereits im ICO über 6 Mio. Dollar Marktkapitalisierung - Quelle: playdoge.io)

Neben dem P2E-Begleitspiel und einer breiten Anhängerschaft von über 15.000 Anlegern auf Telegram und X hat $PLAY auch einen Staking-Pool mit hohem APY. Einige Analysten haben das gesamte Projekt bereits unter die Lupe genommen und attestieren $PLAY das Potenzial für x100. Und sie sind nicht die Einzigen, die das Projekt eingehend geprüft haben.

Auch die unabhängige Prüfstelle SolidProof hat PlayDoge eingehend durchleuchtet und ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich hierbei um ein absolut seriöses Projekt mit guten Erfolgsaussichten handelt. Anleger wissen also, dass sie hier keinen Scam zu befürchten haben. In weniger als 24 Stunden erhöht sich jedoch der Vorverkaufspreis der $PLAY-Tokens, weshalb sich Anleger, die das Potenzial von $PLAY nutzen möchten, besser beeilen sollten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und das Potenzial von $PLAY nutzen.

