Krypto Prognosen: Ethereum & Ripple im Fokus

Kryptowährungen tendieren in den letzten 24 Stunden in der Marktbreite etwas leichter, obgleich sich hier die Entwicklung unterschiedlich darstellt. Dies gilt auch für Ethereum und XRP. Denn um die beiden Top 10 Coins soll es im folgenden Beitrag gehen. Wo finden Anleger aktuell eine lukrative Chance und welche Kryptowährungen sollte man lieber meiden? Unsere Ethereum und Ripple Prognose:

Ethereum (ETH)

Der Krypto-Experte Michaël van de Poppe betont in einer neuen Analyse auf X, dass Ethereum derzeit eine positive Dynamik zeigt. Ein wöchentlicher Schlusskurs über 0,043 BTC habe ein klares, starkes Signal geliefert. Dies könnte einen kontinuierlichen, wenn auch langsamen Aufwärtstrend einleiten, der durch anhaltende Zuflüsse in Ethereum-basierte Spot-ETFs unterstützt wird. Van de Poppe rechnet damit, dass Ethereum in den kommenden Wochen weiter zulegen wird. Ein wichtiger Widerstandspunkt liegt bei 0,05 BTC, ein Durchbruch dieses Levels könnte den Aufwärtstrend beschleunigen.

$ETH is doing well.



The weekly has closed above 0.043 BTC and Jump Trading is done selling Ethereum.



I'm expecting a slow upward grind with a constant inflow for Ethereum.



Crucial level to break: 0.05 BTC pic.twitter.com/gKb3HlHUUW - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 12, 2024

Gegen Bitcoin hat Ethereum heute um 3,5 Prozent zugelegt, aber der entscheidende Ausbruch über das kritische Niveau erfordert noch etwas Geduld. Gleichzeitig erreicht die verfügbare Ethereum-Menge auf den Börsen ein historisches Tief. Ein niedriger "Balance on Exchange" deutet darauf hin, dass Anleger ihre ETH abziehen, um sie langfristig zu halten oder zu staken, was auf eine geringe Verkaufsabsicht hindeutet.

Despite the dip, whales keep stacking Ethereum!



The ETH Exchange Balance just hit a new LOW. pic.twitter.com/mWBNqEDdXK - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) August 10, 2024

Zudem zeigt sich bei einem Blick auf On-Chain-Daten eine hohe Staking-Rate und eine signifikante Menge gesperrter ETH in Smart Contracts. Dies könnte zu einer erheblichen Verknappung des verfügbaren Angebots führen. Darauf verweist auch der folgende Analyst, der eine Unterbewertung von Ethereum für wahrscheinlich hält.

The amount of Ethereum in smart contracts is approaching the 40% mark!



This is insane!



The market still doesn't grasp how scarce ETH truly is.



Just imagine what happens if demand picks up even slightly - ETH will melt faces!



Get ready. pic.twitter.com/SOVygrZyjZ - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) August 12, 2024

Ripple (XRP)

In den letzten 24 Stunden hat XRP rund 1 Prozent seines Werts verloren. Durch den jüngsten Kursrückgang nähert sich XRP erneut der Marke von 0,56 US-Dollar. Obwohl das Gerichtsurteil im Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple Labs zunächst für Optimismus sorgte, bleibt eine starke, nachhaltige Aufwärtsbewegung aus. Auf Wochensicht gibt es noch moderate Kursgewinne von rund 17,5 Prozent - doch auch Bitcoin und Ethereum legten zweistellig zu.

Nach dem Urteil gab es zwar einen kurzfristigen Kursanstieg, doch dieser wurde schnell wieder abgegeben. XRP fiel schon wieder auf das gleiche Niveau zurück wie in der Woche vor der richterlichen Entscheidung.

Trotz dieser Unsicherheit könnte sich jetzt eine Chance ergeben. XRP nähert sich erneut einem signifikanten Unterstützungsniveau bei 0,56 US-Dollar. Sollte es gelingen, in diesem Bereich Anzeichen von Stärke zu offenbaren, könnte dies eine Erholungsbewegung einleiten. Eine Position mit einer engen Stop-Loss-Absicherung kann das Risiko gezielt begrenzen und gleichzeitig Chancen auf kurzfristige Gewinne bieten.

Bester Krypto-Presale: PEPU besser als ETH und XRP?

Pepe Unchained ist derweil ein vielversprechendes Krypto-Projekt, das die üblichen Schwierigkeiten, die mit Meme-Coins auf der Ethereum-Blockchain verbunden sind, lösen möchte. Mithilfe der Layer-2-Technologie will Pepe Unchained ein neues Meme-Ökosystem schaffen, das durch schnellere und günstigere Transaktionen hervorsticht. Diese innovative Herangehensweise hat dem Projekt bereits zu einem erfolgreichen Presale. Mittlerweile wurden über 8,3 Millionen US-Dollar in PEPU investiert.

Die klassischen Meme-Coins, die als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain basieren, erleben Netzwerküberlastung und hohe Transaktionskosten. Diese Hindernisse beeinträchtigen die Nutzerfreundlichkeit, insbesondere in Zeiten hohen Handelsvolumens. Pepe Unchained geht diese Herausforderungen direkt an, indem es die Vorteile der Layer-2-Technologie nutzt. Denn gerade für das Trading von Meme-Coins sind diese Eigenschaften wichtig.

In einem aktuellen Post auf der Plattform X gab Pepe Unchained bekannt, dass der Start seiner Layer-2-Lösung auf Ethereum kurz bevorsteht. Diese Ankündigung könnte darauf hindeuten, dass das Fundraising bald abgeschlossen ist. Denn die L2 sollte ursprünglich erst nach dem Sold-out starten:

Are you ready to connect to the first meme coin layer 2? It's coming soon! pic.twitter.com/4Dgs0pSkot - Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 11, 2024

Ein weiteres Highlight von Pepe Unchained ist das attraktive Staking-Angebot im Presale, das eine Rendite von aktuell noch über 230 Prozent APY bietet. Dies stellt einen zusätzlichen Anreiz für Investoren dar, sich frühzeitig am Projekt zu beteiligen. Der Kaufprozess über die offizielle Website ist unkompliziert: Wallet verbinden, ETH/USDT/BNB gegen PEPU tauschen und später die Token claimen. Bereits in 24 Stunden wird der Preis erneut steigen - etwas Eile ist für maximale Buchgewinne somit erforderlich.

