Die Ölpreise haben am Montag ihre Preisaufschläge ausgebaut. Die Spannungen in Nahost liefern erneut Auftrieb. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Abend 82,02 Dollar. Das sind 2,36 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September steigt 2,90 Dollar auf 79,74 Dollar.Im Fokus bleibt die Sorge vor einem Vergeltungsschlag des Irans und seiner Verbündeten gegen Israel wegen der Tötung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...