Die US-Börsen präsentierten sich am ersten Handelstag der Woche kaum verändert. Während der Dow Jones am Ende mit einem Verlust von 0,4 Prozent auf 39.357,01 Zähler aus dem Handel ging, konnte der Nasdaq 100 mit einem leichten Gewinn von 0,2 Prozent auf 18.542,02 Zähler den Handel beenden. Der S&P 500 zeigte sich prozentual unverändert bei 5.344,39 Zählern.Am Ende konnten nun Titel im Dow Jones mit Zugewinnen aus dem Handel gehen. Top-Gewinner waren UnitedHealth Group mit plus 1,2 Prozent, Walmart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...