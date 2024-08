Tages News: Memecoin-Millionäre geben Einblick in beste Coins für jetzt

Während zum Start der beliebten Memecoin-Launchplattform Pump.Fun im Januar sogar bis zu 75 % der täglich gestarteten Token erfolgreich auf der dezentralen Kryptobörse gelistet wurden, hat sich dieser Wert mittlerweile deutlich verschlechtert.

Bereits Mitte Februar hat sich die Rate schon auf weniger als 6,67 % reduziert. Mittlerweile liegt sie hingegen nur noch bei 1,51 %, was vermutlich auch auf die steigende Anzahl neu entstehender Memetoken zurückzuführen ist.

Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, einen Glückstreffer zu landen, somit sehr gering, weshalb eine sorgfältige Auswahl wichtig wird. Zudem haben selbst nach der Listung auf der DEX nur 15 der Coins über mehrere Wochen eine Marktkapitalisierung von mehr als 10 Mio. USD halten können.

Bisher wurden laut den Angaben von Dune bereits 1.732.018 Memecoins auf Pump.Fun erstellt, von denen 24.288 auf Raydium gelistet wurden. Mit diesen hat die Launchplattform 573.323 SOL an Gebühren eingenommen, was umgerechnet aktuell rund 82.592.911 Mio. USD entspricht.

Jetzt beliebtesten Memecoin-Presale entdecken!

Pump.Fun erfolgreiche Memecoins | Quelle: Dune - @evelyn233

Dies verdeutlicht das große Interesse an den Memetoken, wobei zuletzt sogar noch die Gebühren auf Pump.Fun abgeschafft wurden. Stattdessen erhalten die erfolgreichen Memecoin-Entwickler nun sogar beim Erreichen der Bonding-Curve und einer erfolgreichen Notierung an einer DEXs sogar eine Belohnung in Höhe von 0,5 SOL.

Somit entsteht jedoch eine große Anzahl von schlechten Memetoken, welche die Anleger besser meiden sollten. Deswegen haben wir im folgenden Abschnitt einmal die Favoriten der Memecoin-Experten vorgestellt, von denen einige mit Kryptowährungen Millionäre geworden sind.

Jetzt früh nützlichen Memetoken entdecken!

Das sind die Favoriten der Memecoin-Experten

Die folgende Liste stützt sich auf Aussagen der Memecoin-Experten von Crypto Banter, von denen einige mit ihren Investments Millionäre geworden sind, sowie weiterer Memetoken-Analysten, die sich bereits seit Jahren täglich mit ihnen beschäftigen. Diese Coins sind dabei in letzter Zeit vermehrt aus folgenden Gründen positiv aufgefallen:

Pepe Unchained

Memecoin-Skalierungslösung soll den nutzlosen Pepe endlich um ein sinnvolles Geschäftsmodell erweitern. Dabei kann er als Ökosystem die Bewertung mehrere Memetoken erreichen und begeistert schon im Presale Wale.

Landwolf

Dies ist ein weiterer von Matt Furie inspirierter Memecoin, wobei er sich den laut Experten degeneriertesten Charakter ausgesucht hat, der Gras raucht und jede Menge "Partyzeug" macht.

PlayDoge

https://x.com/PlayDogeGame/status/1822635101336764847

Der Memecoin $PLAY will die niedlichen Tiere nun endlich in Form von virtuellen Haustieren erlebbar machen. Ebenso können die Nutzer über Play-to-Earn Belohnungen in Kryptowährungen verdienen.

Shiba Shootout

Shiba Shootout ist ein innovativer Memecoin, welcher den Sektor um den spannenden SocialFi-Bereich ergänzt, was vermutlich eine der sinnvollsten Ergänzungen ist. Ebenso positioniert es sich in anderen Sektoren wie beispielsweise GameFi.

Mother Iggy

Obwohl die Celebrity-Memecoin starke Verluste erlitten haben und in Verruf geraten sind, soll sich MOTHER durch eine starke Gemeinschaft und einige Entwicklungen auszeichnen, welche sich künftig im Kurs zeigen sollen.

Meme Games Token

https://x.com/MemeGames2024/status/1817964078549409795

Erstellte wurde $MGMES für die Olympischen Spiele und soll Anlegern eine Möglichkeit bieten, um diesen Narrativ zu spielen sowie von dem 3-Milliarden-Community zu profitieren. Ebenso sind Sponsorings und Werbekampagnen wie bei anderen erfolgreichen Memetoken naheliegend.

Smoking Chicken Fish

Smoking Chicken Fish ist ein kultiger Memecoin, welcher auf dem neu aufsteigendem Kult-Thema aufbaut und durch seine konsequente Social-Media-Präsenz und aktive Telegram-Community aufsteigen könnte. Er wird von einem rauchenden Hühnchen-Fisch repräsentiert.

Base Dawgz

Das Projekt Base Dawgz will mithilfe des neuartigen Share-and-Earn-Verfahrens die Motivation und Kreativität der Gemeinschaft durch Belohnungen auf die nächste Stufe bringen. Überdies ist es ein vielseitig aufgestellter Multichain-Memetoken.

Flying Spaghetti Monster

Das fliegende Spaghetti-Monster ist eigentlich eine Religionsparodie aus dem Jahr 2005, für welche nun ein eigener Kult-Memecoin erschaffen wurde.

Freedom of Speech

Dieser Memecoin könnte auch in den Sektor die PolitiFi-Token gezählt werden und beschäftigt sich mit den angesichts der aktuellen Zeit an Bedeutung gewinnenden Themas der Meinungsfreiheit.

Sponge

https://x.com/spongeoneth/status/1806975941815546105

Der Memetoken Sponge hat zu Beginn eine hohe Viralität erreicht und entwickelt nun ein lustiges Rennspiel, wofür es auf die Blockchain von Polygon migriert ist. Derzeit ist er angesichts des bevorstehenden Launches günstig bewertet.

Aura

Bei Aura handelt es sich um einen weiteren Katzen-Memecoin, welcher sich durch seine Spiritualität und eine sehr degenerierte Website auszeichnet.

Circle

Dieser Memecoin basiert auf dem Spiel, bei dem man andere zum Blicken in einen Kreis bringt. Allerdings wird diese Variante abgewandelt und so muss man bei einem Blick in den Kreis in den Memecoin rein "apen".

Lil Bub Solana

Ein Katen-Memecoin mit hohem memetischen Wert und einer treuen Community, welcher für ein langanhaltendes Interesse sorgen könnte. Der Coin wurde am selben Tag erstellt, an dem die Katze geboren wurde.

Crying Cat

https://x.com/davidgokhshtein/status/1823104634308731234

Crying Cat ist ein Katzen-Memecoin auf Solana mit wachsender Gemeinschaft, welcher durch deren starke Unterstützung und die kontinuierliche Aktivität in den sozialen Medien steigt. So sollen sie ununterbrochen Twitter-Spaces veranstalten und auf 100 bis 300 Leute kommen.

Brat

Bei Brat handelt es sich um den Hund des beliebten Memetoken-Frosches Pepe und er soll aufgrund seines memetischen Wertes ein hohes Steigerungspotenzial bieten.

Giga Chad

Dieser Meme beschäftigt sich mit der Ästhetik von Männerkörpern und wurde von den Analysten aufgrund der verrückten und kultartigen Gemeinschaft hervorgehoben. Sie sollen sechs Monate "gegrindet" haben und nun endlich den Ausbruch geschafft haben.

Fuku

Entstanden ist Fuku als ein weiterer Freund von Doge und spielt darauf an, dass der ursprüngliche Besitzer des Hundes Kabosu des Doge Memes inzwischen einen neuen Hund hat.

Brainlet

Brainlet greif das autistisches Meta auf und steigt aufgrund der Anhängerschaft sowie Social-Media-Präsenz. Er soll unter anderem von Pepe-Walen Unterstützung erhalten und sehr kultig sein.

Chonky

https://x.com/chonkycom/status/1821596127608852671

Bei Chonky handelt es sich um eine fette Katze im Stil der Comics von Matt Furie, welche sich durch ihren besonderen Humor und die großartige Gemeinschaft auszeichnen soll.

Rocky

Erstellt wurde Rocky in Anlehnung an die Pet Rock Stones, welche in den 1970er-Jahren ein absurder Trend mit Steinen waren und gerne in Zusammenhang mit Kryptowährungen gebracht werden. Wie auch die Ether Stones ist es ein einfacher Stein.

Ginnan

Bei Ginnan handelt es sich um den spirituellen Nachfolger von Doge, wobei es der Doge der Katzen ist.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.