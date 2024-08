HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine / Russland:

"Doch wie stark ist Russland wirklich? Die Stationierung von Mittelstreckenraketen schon vor Jahren, der Überfall auf die Ukraine, Moskaus unverhohlene Drohungen mit einem Atomkrieg - das sind durchaus bedrohliche Entwicklungen. Aber handelt es sich auch um die Ankündigung einer weiteren Expansion gen Westen? Stehen in fünf Jahren quasi russische Panzer vor Berlin? Der ukrainische Vorstoß in der Region Kursk, der den Krieg zwar nicht entscheiden wird, aber dennoch eindrucksvoll ist, und die Reaktion des Kreml auf diesen Coup lassen Zweifel aufkommen, ob Russland so stark und so gefährlich ist, wie dies zum Beispiel Verteidigungsminister Pistorius behauptet. Und um wie viel stärker ist die Nato, im Vergleich zu einer von ihr unterstützten Ukraine? Vermutlich sehr."/yyzz/DP/he