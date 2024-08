EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

PRESSEMITTEILUNG Stabile Vermietungs- und gestiegene Verkaufsergebnisse im H1 2024; Jahresprognosen werden vollumfänglich bestätigt Vermietungsergebnis (FFO I) im H1 2024 mit EUR 88,1 Mio. trotz der in Deutschland erfolgten Immobilienverkäufe auf Vorjahresniveau (EUR 89,1 Mio.)

Mietwachstum in Deutschland auf 2,7% gestiegen (Geschäftsjahr 2023: 2,3%)

Verkaufsergebnis in Polen erhöht sich im H1 2024 auf EUR 34,1 Mio. (H1 2023: EUR 23,2 Mio.)

Deutlich verlangsamte Wertanpassung im deutschen Immobilienportfolio mit

-2,7% im H1 2024 nach -4,1% im H2 2023 bzw. -7,4% im H1 2023 - keine wesentlichen weiteren Wertkorrekturen erwartet

Ca. 880 Wohnungen in Deutschland im H1 2024 verkauft; Nettoliquiditätszufluss von EUR 66,2 Mio. erwartet

LTV von 46,6% zum 30. Juni 2024 und von ca. 46,3% pro-forma unter Berücksichtigung der Verkäufe mit Closing nach dem Stichtag

Zinsdeckungsgrad und Nettofinanzverschuldung zum bereinigten EBITDA mit 6,7- bzw. 9,0-fach auf starkem Niveau; TAG verfügt wieder über zwei stabile Investment Grade Ratings ("Baa3" von Moody's und "BBB-" von S&P Global) Hamburg, 13. August 2024 Gute operative Entwicklung aus dem Q1 setzt sich zum Halbjahr 2024 fort Im ersten Halbjahr 2024 wurde ein FFO I, der das gesamte Vermietungsgeschäft des Konzerns in Deutschland und in Polen beinhaltet, von EUR 88,1 Mio. erzielt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem nur leichten Rückgang um EUR 1,0 Mio. bzw. 1%, trotz der im Geschäftsjahr 2023 und ersten Halbjahr 2024 erfolgten Verkäufe von Wohnungen in Deutschland. Das gesamte like-for-like Mietwachstum zeigte im deutschen Portfolio eine Steigerung auf 2,7% nach 2,3% p.a. im letzten vollen Geschäftsjahr 2023. Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns hat sich in Deutschland im Jahresvergleich von 4,7% im Juni 2023 auf 4,2% verbessert. Im Vermietungsbereich sind in Polen mittlerweile ca. 2.630 Wohnungen fertiggestellt, weitere Mietwohnungen befinden sich im Bau. Bis Ende 2024 wird die Gesamtzahl der fertig gestellten Mietwohnungen rund 3.350 erreichen, während mittelfristig ein Bestand von ca. 10.000 Mietwohnungen bis zum Jahresende 2028 angestrebt wird. Obwohl ein Teil der polnischen Mietwohnungen erst in den letzten Monaten fertig gestellt wurde, beläuft sich die Vermietungsquote im Gesamtportfolio aufgrund der starken Wohnungsnachfrage zum Stichtag bereits auf 92,6%; der Leerstand für Wohnungen, die mehr als ein Jahr in der Vermietung sind, beträgt 2,8%. Das like-for-like Mietwachstum für die seit mehr als einem Jahr auf dem Markt befindlichen Wohnungen liegt zum 30. Juni 2024 bei 4,5% p.a. Nach den zwei außerordentlich starken Geschäftsjahren 2022 (22,0%) und 2023 (10,8%) hat sich die Entwicklung des Mietwachstums damit erwartungsgemäß etwas normalisiert. In Bezug auf den FFO II, der zusätzlich zum FFO I das Verkaufsgeschäft mit umfasst, ist ein Anstieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um EUR 9,8 Mio. bzw. 9% auf EUR 121,4 Mio. zu verzeichnen. Dies ist vor allem auf das erhöhte Verkaufsergebnis der TAG in Polen zurückzuführen (EUR 34,1 Mio. im H1 2024 nach EUR 23,2 Mio. im H1 2023). Im Berichtszeitraum wurden 1.330 (Vorjahreszeitraum: 863) Wohnungen an die Käufer übergeben und sind damit ergebniswirksam. In den ersten sechs Monaten 2024 wurden in Polen Verkäufe von 1.056 (Vorjahr: 1.817) Wohnungen beurkundet. Trotz der reduzierten Wohnungsanzahl blieb das gesamte Verkaufsvolumen (kumulierte Verkaufspreise) im H1 2024 mit EUR 198 Mio. nach EUR 222 Mio. im H1 2023 dank der in den letzten zwölf Monaten um durchschnittlich ca. 20% gestiegenen Verkaufspreise auf hohem Niveau. Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG, kommentiert die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 wie folgt: "Mit der bisherigen operativen Entwicklung im Jahresverlauf 2024 können wir sehr zufrieden sein. Der Anstieg des Mietwachstums in Deutschland zeigt, dass die von uns angebotenen bezahlbaren Wohnungen auch in B-Standorten auf eine starke Nachfrage stoßen. Gleichzeitig wächst unser polnisches Vermietungsportfolio und die Verkäufe in Polen liefern weiter gute Ergebnisse. Auf dieser Basis können wir die Prognosen für das Gesamtjahr 2024, einschließlich der FFO I- und FFO II-Prognosen, vollumfänglich bestätigen." Lediglich moderate Marktwertanpassung des Immobilienportfolios in Deutschland Wie auch in den Vorjahren erfolgte zum 30. Juni 2024 eine vollständige externe Bewertung des Immobilienportfolios. Für das deutsche Portfolio war ein Bewertungsrückgang von 2,7% bzw. EUR 144,3 Mio. zu verzeichnen. Damit hat sich der Trend der Abwertungen im Vergleich zu den beiden vorangegangenen halbjährlichen Bewertungen deutlich verlangsamt. Auf Basis der neuen Bewertungsansätze von ca. EUR 1.040 je qm und einer Bruttoanfangsrendite von 6,5% werden keine weiteren wesentlichen Wertkorrekturen mehr erwartet. Aus der Bewertung des Vermietungsportfolios in Polen resultierte ein Gewinn von EUR 9,5 Mio. nach EUR 15,6 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Bruttoanfangsrendite der zum 30. Juni 2024 bereits fertiggestellten rund 2.630 polnischen Mietwohnungen beträgt 5,7%, dies entspricht einem Wert von ca. EUR 2.800 je qm. Verkäufe von rund 880 Wohnungen in Deutschland im ersten Halbjahr 2024 Von Januar bis Juni 2024 wurden, nach dem Verkauf von rund 1.400 Wohnungen im Geschäftsjahr 2023, Verkaufsverträge für ca. 880 Wohnungen beurkundet. Der kumulierte Verkaufspreis beträgt EUR 78,4 Mio., dies entspricht einer durchschnittlichen Bruttoanfangsrendite der Verkäufe von 5,2%. Der erwartete Nettoliquiditätszufluss, nach Rückführung von Bankverbindlichkeiten, beträgt EUR 66,2 Mio. Für ca. 720 Wohnungen findet das Closing erst nach dem Stichtag statt, wobei dies für rund 500 Wohnungen bereits im Juli 2024 erfolgte. Auf diese zum Stichtag noch nicht übergegangenen rund 720 Wohnungen entfällt ein Nettoliquiditätszufluss von EUR 58,8 Mio. Unverändert starke Finanzkennzahlen, Verschuldungsgrad im Jahresverlauf gesunken, weitere LTV-Reduktion nach dem Stichtag Trotz der Bewertungsverluste in Deutschland konnte der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) zum 30. Juni 2024 mit 46,6% im Vergleich zum 31. Dezember 2023 (47,0%) reduziert werden. Dies war, neben den guten operativen Ergebnissen und der erfolgten Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023, insbesondere auf die starken Liquiditätszuflüsse aus Verkäufen in Polen zurückzuführen. Bezieht man die zum Stichtag bereits beurkundeten, aber noch nicht übergangenen Verkäufe von rund 720 Wohnungen in Deutschland pro-forma mit ein, so ergibt sich zum 30. Juni 2024 ein LTV von ca. 46,3%. Damit ist die TAG, auch nach dem verbuchten Bewertungsverlust, weiterhin sehr nahe an ihrem LTV-Ziel von ca. 45,0%. Andere Finanzierungskennzahlen wie der Zinsdeckungsgrad (ICR) oder das Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum bereinigten EBITDA liegen bei unverändert starken 6,7-fach bzw. 9,0-fach (4,2-fach und 13,1-fach ohne das polnische Verkaufsgeschäft). TAG wieder mit zwei stabilen Investment Grade Ratings von Moody's und S&P Im Mai 2024 hat die Ratingagentur Moody's das langfristige Credit Rating der TAG von "Non Investment Grade, Ba1, Ausblick stabil" auf "Investment Grade, Baa3, Ausblick stabil" hochgestuft. Die Heraufstufung des Ratings spiegelt nach Auffassung von Moody's die anhaltend starke operative Leistung der TAG sowie die disziplinierte Finanzpolitik des Unternehmens in einem in Folge steigender Zinsen herausfordernden Marktumfeld wider. Moody's zieht mit seinem Upgrade mit der Ratingagentur S&P Global gleich, die bereits im März 2024 den "negativen Ausblick" des bestehenden BBB- Investment Grade Ratings auf "stabil" hochgestuft hatte. Martin Thiel, Finanzvorstand und Co-CEO der TAG fügt hinzu: "Wir freuen uns, nun wieder über zwei stabile Investment Grade Ratings zu verfügen. Damit vergrößern wir die Bandbreite attraktiver Finanzierungsoptionen zur Stärkung unserer Kapitalstruktur und für weiteres Wachstum. Gleichzeitig haben wir, trotz des insgesamt herausfordernden Umfelds der vergangenen Quartale, unser LTV-Ziel fast erreicht. Dies belegt die finanzielle Stabilität und Finanzierungsfähigkeit der TAG." Weitere Einzelheiten zum ersten Halbjahr 2024 finden Sie in dem heute veröffentlichten Zwischenbericht und in einer zusammenfassenden Präsentation unter https://www.tag-ag.com/investor-relations . Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. EUR) 01.01.2024- 30.06.2024 01.01.2023- 30.06.2023 Netto-Ist-Miete Gesamt 178,2 174,1 EBITDA (bereinigt) Vermietung Deutschland und Polen 120,1 121,8 EBITDA (bereinigt) Verkäufe Polen 38,9 32,9 EBITDA (bereinigt) Gesamt 159,0 154,7 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 34,1 23,2 Konzernergebnis -7,1 -304,7 FFO I pro Aktie in EUR 0,50 0,51 FFO I 88,1 89,1 FFO II pro Aktie in EUR 0,69 0,64 FFO II 121,4 111,6 Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.06.2024 31.12.2023 Bilanzsumme 7.246,8 7.299,8 Eigenkapital 2.962,6 2.964,5 EPRA NTA je Aktie 18,33 18,31 LTV in % 46,6 47,0 Portfoliodaten 30.06.2024 31.12.2023 Einheiten Deutschland 84.374 84.682 Einheiten Polen (fertig gestellte Mietwohnungen) 2.629 2.417 Verkaufte Wohnungen Polen 1.056 3.586 Übergebene Wohnungen Polen 1.330 3.812 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.323,2 5.442,9 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.174,8 1.131,5 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 6.498,0 6.574,4 Leerstand in % Deutschland (Gesamt) 4,5 4,3 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 4,2 4,0 Leerstand in % Polen (Gesamt) 7,4 7,2 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,1 1,8 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl, Leerstandsabbau) 2,7 2,3 l-f-l Mietwachstum in % Polen 4,5 10,8

Mitarbeiter*innen 30.06.2024 31.12.2023 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.843 1.816 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 30.06.2024 in EUR Mio. 2.398,9 Grundkapital zum 30.06.2024 in EUR 175.489.025 WKN/ISIN 830350/ DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 30.06.2024 (ausgegeben) 175.489.025 Anzahl der Aktien zum 30.06.2024 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 175.482.891 Free Float in % (ohne eigene Aktien) 100 Index MDAX/EPRA



