MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group hadert weiter mit einer schwachen Wirtschaftslage in China und Europa. Der Umsatz ging im zweiten Quartal um 5,5 Prozent auf 306,3 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstag im hessischen Maintal mitteilte. Vor allem die schwache Fahrzeugproduktion in Europa und die trübe Konjunktur in China belasteten, während in der Region Amerika das Geschäft mit Wassermanagement Schub geben konnte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging mit 3,6 Prozent auf 26,1 Millionen Euro weniger stark zurück als der Erlös. Norma hatte bereits Sparmaßnahmen eingeleitet. Die entsprechende Marge fiel mit 8,5 Prozent leicht besser aus als ein Jahr zuvor und lag über den Schätzungen von Analysten. Unter dem Strich stand ein Gewinnrückgang auf 6,5 Millionen Euro nach 10,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose bestätigte das Management des SDax-Konzerns wie erwartet./men/stk