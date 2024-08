DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

DEUTSCHLANDTICKETS - Rund 13 Millionen Menschen besaßen im Juni ein Deutschlandticket. Das geht aus den Verkaufs- und Vertriebsdaten des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen. Anfang Mai waren es noch 11,2 Millionen. Zuwachs gab es vor allem durch die neuen, in ganz Deutschland geltenden Semestertickets. Auch beim Deutschlandticket Job gibt es laut VDV Zuwächse. Insgesamt sind nun etwa 1 Millionen Semestertickets, 1,8 Millionen Jobtickets und 10,2 Millionen "normale" Deutschland-Tickets am Markt. (Handelsblatt)

STARTUP-FONDS - Der Wagniskapitalgeber Balderton Capital hat für zwei neue Fonds insgesamt 1,3 Milliarden Dollar (rund 1,19 Milliarden Euro) bei Investoren eingesammelt. Das neue Geld will Balderton ausschließlich europäischen Tech-Startups zur Verfügung stellen und diese damit bis zum Börsengang begleiten, erklärte das Unternehmen am Montag. 615 Millionen Dollar fließen nun in einen neuen Frühphasenfonds, 685 Millionen Dollar will Balderton in ausgereifte Startups investieren. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat Balderton bereits in mehr als 275 Technologiefirmen in ganz Europa investiert. Der geschäftsführende Gesellschafter von Balderton, Bernard Liautaud, ist überzeugt, weiter in Europa fündig zu werden: "Viele dieser weltverändernden Unternehmen in den nächsten zehn Jahren werden in Europa entstehen." (Handelsblatt)

EU/PHARMAZULASSUNG - Neue EU-Vorschriften, die groß angelegten Studien Vorrang einräumen, drohen die Zahl der neuen Behandlungen für die seltensten Krankheiten zu verringern. Denn sie schränkten die Durchführung medizinischer Studien strenger ein, warnen Pharmaunternehmen, Forscher und Patientengruppen die EU. Fast 40 Gruppen, darunter Cancer Patients Europe, die European Association of Urology und der Weltverband der Hämophilie, haben Brüssel aufgefordert, die Regeln zu überarbeiten, die sogenannten "single-arm trials" - bei denen eine Gruppe von Patienten die Behandlung nicht erhält - weniger Gewicht geben, bevor sie im Januar in Kraft treten. (Financial Times)

