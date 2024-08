EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ergebnisse H1 2024: RENK Group AG setzt erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit Rekordzahlen fort - Präzisierung der Finanzprognose auf oberen Prognosebereich



Ergebnisse H1 2024: RENK Group AG setzt erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit Rekordzahlen fort - Präzisierung der Finanzprognose auf oberen Prognosebereich Konzernumsatz steigt in H1 2024 auf 510 Mio. € (H1 2023: 410 Mio. €) - Zuwachs um 24,4% getrieben durch Verteidigungs- und Aftermarket-Geschäft

Bereinigtes H1-EBIT wächst um 9,4% auf 69 Mio. € (H1 2023: 63 Mio. €)

Stärkstes zweites Quartal der Unternehmensgeschichte mit Rekordwerten bei Umsatz (Zuwachs um 26,1% auf 273 Mio. €) und Auftragseingang (mehr als verdoppelt auf 419 Mio. €)

Gesamtauftragsbestand im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt um 10,1% auf 4,7 Mrd. € gestiegen (Q2 2023: 4,2 Mrd. €)

Jahresprognose für 2024 präzisiert: ~ 1,1 Mrd. € Umsatz (zuvor 1,0 - 1,1 Mrd. €), ~ 175 - 190 Mio. € bereinigtes EBIT (zuvor ~ 160 - 190 Mio. €)

Mittelfristprognose erhöht auf ~ 15% jährliches Umsatzwachstum sowie ~ 300 Mio. € bereinigtes EBIT Augsburg, 13. August 2024 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit Rekordzahlen im ersten Halbjahr 2024 fortgesetzt. Aufgrund des erfreulichen Geschäftsverlaufs hebt die Gruppe die Finanzprognose für das Gesamtjahr in Bezug auf Umsatz und bereinigtes EBIT in den oberen Bereich der bisherigen Prognosespanne an. "Der Superzyklus und die Zeitenwende spiegeln sich deutlich in unseren Kennzahlen wider. RENK hat das beste zweite Quartal seiner Unternehmensgeschichte und damit ein extrem starkes erstes Halbjahr 2024 abgeliefert. Alle drei Segmente haben zu diesem Erfolg beigetragen", sagte Susanne Wiegand, CEO der RENK Group AG. Das Umsatzwachstum hat sich im zweiten Quartal 2024 gegenüber dem starken ersten Quartal 2024 beschleunigt und erreichte ein Allzeithoch: Der Umsatz stieg im zweiten Quartal auf 273 Mio. € (Q2 2023: 216 Mio. €) und damit um 26,1% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das erste Halbjahr ergab sich ein Plus von 24,4% auf 510 Mio. € (H1 2023: 410 Mio. €). Das bereinigte EBIT wuchs im ersten Halbjahr 2024 um 9,4% auf 69 Mio. € (H1 2023: 63 Mio. €) - trotz eines einmaligen Basiseffekts im zweiten Quartal 2023 in Höhe von 9 Mio. € sowie eines Anstiegs der F&E-Aufwendungen im zweiten Quartal 2024 in Höhe von 3 Mio. €. Ohne diese Effekte ergab sich für das bereinigte EBIT ein Plus von 24,3% im zweiten Quartal 2024. Die hohe Nachfrage nach Produktlösungen für den militärischen Bereich führte zu einem besonders starken Anstieg des Auftragseingangs, der sich im zweiten Quartal 2024 auf 419 Mio. € mehr als verdoppelte (Q2 2023: 187 Mio. €) und damit einen Rekordwert erzielte. Im ersten Halbjahr lag der Auftragseingang trotz zweier Großaufträge des Vorjahres mit 628 Mio. € annähernd auf dem Vorjahresniveau (H1 2023: 645 Mio. €). Der vertraglich fest kontrahierte Auftragsbestand (fixed order backlog) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um weitere 203 Mio. € auf 1,9 Mrd. €. Damit beläuft sich der Gesamtauftragsbestand auf 4,7 Mrd. €. Wachstumsdynamik in allen Geschäftsfeldern - getrieben durch starkes Verteidigungs- und Aftermarket-Geschäft Das Segment Vehicle Mobility Solutions erzielte bei Umsatz und Auftragseingang im zweiten Quartal 2024 Rekordwerte. Der Umsatz stieg um 19,8% auf 160 Mio. € (Q2 2023: 134 Mio. €). Für das erste Halbjahr fiel das Wachstum mit 20,8% sogar noch etwas höher aus. Der Umsatzanstieg unterstreicht auch den Erfolg der konsequent fortgeführten Maßnahmen zur Skalierung und Weiterentwicklung der Produktion am Standort Augsburg. Die exzellenten Wachstumsperspektiven des Segments werden durch den starken Anstieg beim Auftragseingang auf 332 Mio. € im zweiten Quartal 2024 (Q2 2023: 102 Mio. €) unterstrichen. Die Hälfte davon entfiel auf einen US-Großauftrag mit einem Gesamtvolumen von 166 Mio. €. Die Book-to-Bill-Ratio, die den Auftragseingang ins Verhältnis zum Umsatz setzt, lag im zweiten Quartal 2024 im Segment Vehicle Mobility Solutions mit 2,1x entsprechend hoch. Für das erste Halbjahr lag das bereinigte EBIT bei 46 Mio. € (H1 2023: 54 Mio. €). Im zweiten Quartal 2024 belief sich das bereinigte EBIT auf 26 Mio. € (Q2 2023: 37 Mio. €). Ursächlich dafür sind der beschriebene einmalige Ergebniseffekt im Vorjahresquartal sowie höhere F&E-Aufwendungen. Zudem wurde die Umsetzung von Maßnahmen zur Skalierung und Weiterentwicklung der Produktion am Standort Muskegon, USA, im laufenden Geschäftsjahr gestartet, mit dem Ziel, die Profitabilität weiter zu steigern. Im Segment Marine & Industry entwickelten sich Auftragseingang, Umsatz und bereinigtes EBIT auch im zweiten Quartal 2024 positiv - mit Rekordwerten bei Umsatz und bereinigtem EBIT. Getrieben durch den starken Auftragseingang im Marinegeschäft in den beiden Vorjahren stieg der Umsatz im zweiten Quartal sehr deutlich um 52,5% auf 83 Mio. €

(Q2 2023: 55 Mio. €). In den ersten sechs Monaten betrug der Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr 42,3%. Der vorteilhafte Produktmix trug zu einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBIT auf 11 Mio. € (Q2 2023: 1 Mio. €) bei. Für das erste Halbjahr lag das bereinigte EBIT bei 16 Mio. € (H1 2023: -3 Mio. €). Der Auftragseingang stieg trotz des Ausbleibens von gewohnt volatilen Großaufträgen gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,0% auf 59 Mio. € (Q2 2023: 57 Mio. €). Im ersten Halbjahr lag der Auftragseingang bei 157 Mio. € (H1 2023: 152 Mio. €). Die Entwicklung im Segment Slide Bearings war im ersten Halbjahr 2024 durch deutliches Umsatzwachstum und einer signifikanten Verbesserung des bereinigten EBIT gekennzeichnet. Umsatz und bereinigtes EBIT erreichten im zweiten Quartal 2024 Rekordwerte. Im zweiten Quartal lag der Umsatz bei 32 Mio. € und damit 12,3% über dem Vorjahresquartal (Q2 2023: 29 Mio. €). Bezogen auf die ersten sechs Monate betrug die Steigerung 11,4%. Das bereinigte EBIT verbesserte sich insbesondere aufgrund des deutlich höheren Anteils des Aftermarket-Geschäfts auf 6 Mio. € im zweiten Quartal (Q2 2023: 4 Mio. €) bzw. 11 Mio. € im ersten Halbjahr (H1 2023: 8 Mio. €). Der Auftragseingang hat sich im ersten Halbjahr um 8,8% erhöht, was vor allem die hohe Nachfrage nach Gleitlagern für die Stromerzeugung sowie im Aftermarket-Bereich widerspiegelt. Ausblick: Oberer Prognosebereich für 2024 avisiert Aufgrund der durchgängig positiven Entwicklung aller Segmente präzisiert die RENK Group AG ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr in Bezug auf Umsatz und bereinigtes EBIT in den oberen Bereich der bisherigen Prognosespanne. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Gruppe nunmehr einen Umsatz in Höhe von ~ 1,1 Mrd. € (zuvor 1,0 - 1,1 Mrd. €). Das bereinigte EBIT dürfte zwischen ~ 175 Mio. € und 190 Mio. € liegen und damit in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne von ~ 160 - 190 Mio. €. "Der starke Auftragseingang schlägt sich erkennbar positiv in unserem Umsatz und im Ergebnis nieder", sagte Christian Schulz, CFO der RENK Group AG. "Diese erfreuliche Entwicklung und die gute Visibilität unseres Geschäftsmodells erlauben uns die Prognosepräzisierung zur Jahresmitte." Auf dieser Basis wird die RENK Group AG in einem nächsten Schritt die mittelfristige Prognose auf ~ 15% jährliches Umsatzwachstum sowie ~ 300 Mio. € bereinigtes EBIT erhöhen.

20240813_PM_H1-2024_Kennzahlen Über RENK Group AG Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 926 Mio. €. Die RENK Group AG ist seit 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit 9. Mai 2024 Mitglied des SDAX. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://renk.com



