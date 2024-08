Maßgeschneiderte Lösung steigert Produktivität und Effizienz im Kreditprüfungsprozess

Acuity Knowledge Partners (Acuity), ein führender Anbieter von hochwertigen Forschungs-, Analyse- und Business-Intelligence-Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor, hat heute seine bahnbrechende, auf Large Language Models (LLM) basierende Kreditrisiko-Governance-Lösung CreditPulse vorgestellt.

Acuity ist ein zuverlässiger Partner für Kreditinstitute und arbeitet mit über 250 Finanzdienstleistern zusammen und unterstützt diese bei der Standardisierung von Prozessen, der Verbesserung von Kreditrisikoverfahren und der Bereitstellung von Data Insights für ihr Portfolio unterstützt.

CreditPulse wurde entwickelt, um Analysten in die Lage zu versetzen, generative künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen und ihnen zu helfen, aufkommende Portfoliorisiken zu identifizieren. Um die Leistungsfähigkeit der Daten und des Berichtswesens zu nutzen, kann es nahtlos in die bestehenden technischen Systeme von Finanzinstituten integriert werden, was zu einer verbesserten Dateninterpretation und -visualisierung führt. Diese hochmoderne Plattformermöglicht es Finanzinstituten, ihre Kreditlebenszyklusprozesse zu beschleunigen und eine Effizienzsteigerung von 25 bis 30 zu erzielen.

"Wir freuen uns, unser firmeneigenes LLM-Tool CreditPulse vorstellen zu können, mit dem sich zusammenfassende Kommentare für faktenbasierte Analysen erstellen lassen. In die Entwicklung dieses Tools sind unsere fundierten Kenntnisse der Kreditwertschöpfungskette und der entsprechenden Technologielandschaft eingeflossen", so Rajul Sood, Managing Director und Globaler Leiter für Kreditservices bei Acuity Knowledge Partners.

Rajul Sood fügte hinzu: "Die Plattform CreditPulse nutzt KI, um den Prozess der Krediterstellung und -prüfung zu standardisieren, zu digitalisieren und zu rationalisieren. Sie ermöglicht der Kreditrisikofunktion, sich auf erkenntnisbasierte Analysen zu konzentrieren, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und das Wachstum des Kreditvolumens zu unterstützen. Dies führt zu einer insgesamt verbesserten Kreditrisikosteuerung."

CreditPulse bietet eine Reihe von Funktionen, darunter ein durchgängiges Portfoliomanagement, Frühwarnindikatoren für eine effektive Risikosteuerung, eine benutzerfreundliche interaktive Oberfläche, konfigurierbare Vorlagen, ein Kreditrepository und Datenextraktionsfunktionen. Die Plattform bietet Kosteneinsparungen von 30 über einen Zeitraum von drei Jahren und ermöglicht eine erhebliche Produktivitätssteigerung im ersten Jahr der Implementierung.

"Wir freuen uns, diese bahnbrechende Technologie auf den Markt zu bringen. Unser Ziel ist es, Finanzinstitute auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, den Zeitaufwand für die Erstellung von Kreditauskünften zu reduzieren und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen", so Jon O'Donnell, Chief Operating Officer bei Acuity Knowledge Partners.

Über CreditPulse:

CreditPulse bietet Finanzinstituten einen Vorteil bei der Erstellung von Kreditberichten. Es handelt sich um eine LLM-Lösung, die die komplexe Aufgabe der Erstellung von Kreditberichten automatisiert und die Erfassung und Analyse von Finanzdaten rationalisiert. CreditPulse lässt sich vollständig in die bestehende Technologieplattform des Nutzers integrieren und kann an dessen Anforderungen angepasst werden, so dass er die volle Kontrolle über seine Kreditauskünfte hat.

Um mehr über CreditPulse zu erfahren, besuchen Sie https://www.acuitykp.com/beat/creditpulse-ai-based-credit-report-writing/.

Über Acuity Knowledge Partners:

Acuity Knowledge Partners (Acuity) ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Analyse- und Technologielösungen für den Finanzdienstleistungssektor, darunter Vermögensverwalter, Geschäfts- und Investmentbanken, Private-Equity- und Risikokapitalfirmen, Hedgefonds und Beratungsunternehmen. Sein globales Netzwerk von mehr als 6.000 Analysten und Branchenexperten unterstützt in Verbindung mit der firmeneigenen Technologie mehr als 600 Finanzinstitute und Beratungsunternehmen dabei, effizienter zu arbeiten, ihr Humankapital freizusetzen und ihre Abläufe zu verändern. Acuity hat seinen Hauptsitz in London und operiert von 10 Standorten weltweit aus.

Acuity wurde 2019 nach der Übernahme durch Equistone Partners Europe (Equistone) als separates Unternehmen von Moody's Corporation gegründet. Im Januar 2023 erwarben von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira beratene Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen von Equistone, das als Minderheitsaktionär investiert bleibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.acuitykp.com.

Contacts:

Medien:

Stuti Das

Globaler Leiter für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Acuity Knowledge Partners

stuti.das@acuitykp.com