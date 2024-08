In Zeiten sinkender Zinsen hat sich die VW-Bank gegen den Trend gestellt und mit diesem neuen Angebot die Zinsen für das Tagesgeld erhöht. So erhalten Anleger die attraktiven Konditionen und so hoch fällt die Verzinsung aus. Die Volkswagen Bank hat am 13.08. ein neues Tagesgeld-Angebot für Kunden gestartet. Die Besonderheit dabei: Es handelt sich dabei um keine Zinssenkung wie bei den meisten Geldhäusern, sondern tatsächlich um eine Erhöhung. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...